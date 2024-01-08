Генпрокурор Костин обязал ДБР расследовать дело нардепа Безгина о продаже квартиры в Крыму – СМИ

Главное следственное управление Государственного бюро расследований начало досудебное расследование по делу народного депутата от партии "Слуга народа" Виталия Безгина о выдаче поручения на продажу принадлежащей ему квартиры в Крыму "депутатке" "парламента Крыма" от "Единой России". Соответствующее поручение ГБР предоставил Офис Генерального прокурора после внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований. Уголовное производство №42023000000001898 в Едином реестре зарегистрировал лично Генеральный прокурор Андрей Костин.

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Об этом пишет издание "Украинские новости", ссылаясь на копию выписки из ЕРДР, которая располагает редакцией.

Издание отмечает, что документы, подтверждающие открытие производства, обнародовали журналисты ОО "Стоп коррупции" в сюжете на своем YouTube-канале.

Как сообщает СМИ, ранее стало известно, что в 2020 году Безгин оформил в Крыму доверенность на продажу своей квартиры в Евпатории на тетю - гражданку России, члена "парламента Крыма" от "Единой России" - Галину Герасимову. Согласно выписке из государственного реестра прав на недвижимое имущество, Безгон владел квартирой площадью 59,4 кв м в Евпатории после того, как получил наследство от своих бабушки и дедушки. Квартиру продали по законам России, о чем свидетельствует соответствующий опубликованный подъемник из российского реестра. Таким образом, народный депутат Безгин фактически признал российское законодательство в Крыму и совершил правонарушения, предусмотренные Уголовным кодексом Украины.

Издание отмечает, что Галина Герасимова после аннексии Крыма стала директором пансионата "Планета", а затем возглавила "Туристско-информационный центр" и так называемое муниципальное автономное учреждение городского округа Евпатория Республики Крым "Евпаторийский культурно-этнографический центр "Малый.

"В 2018 году Герасимова дважды пересекла административную границу АР Крым с Херсонской областью по украинскому паспорту. Квартиру Безгина в Евпатории она уже перепродала по российскому законодательству. С 2020 года она занимала должность "заместителя председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению" в оккупациях "полуострова", – пишет ukranews.com.

Издание указывает, что ОО "Стоп коррупции" обратилось в ДБР и в Офис Генерального прокурора с заявлением о правонарушении Безгина, а именно по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 Уголовного кодекса Украины – посягательство на территориальную целостность, заключающееся в фактическом признании российского суверенитета в оккупированном Крыму.

"Поскольку правоохранительные органы оставили заявление без рассмотрения, представители ОО обратились в суд с требованием обязать внести соответствующие сведения в ЕРДР и начать расследование", – отмечает издание.

Согласно определению Печерского районного суда, соответствующие сведения в ЕРДР были внесены и начато досудебное расследование. Зарегистрировал производство в ЕРДР лично генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

"Украинские новости" ссылаются на обнародованные ОО "Стоп коррупции" фрагменты письма Офиса Генпрокурора, согласно которому соответствующее поручение проводить расследование преступления Безгина выдано Главному следственному управлению ГБР. Кроме того, журналисты также обнародовали фрагменты выписки из ЕРДР, согласно которым речь идет именно о деле Безгина.

Согласно обнародованным данным, производство открыто в ноябре 2023 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины представителем власти. Санкция этой статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.