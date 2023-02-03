'Генералы готовы пустить на фарш десятки тысяч солдат': в командовании РФ рассказали о подготовке нового наступления в Украине

РФ действительно готовится к новому наступлению в войне против Украины. При этом российские генералы готовы "пустить на фарш" десятки тысяч военных в угоду высшему командованию.

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Такую информацию подтвердили "Новой газете" в штабе командования оккупационных войск РФ в Украине. По словам источника издания, захватчики не принимают в расчет практически никаких очевидных опасностей такого маневра.

"Украинцы получают абсолютно точные данные обо всех наших передвижениях от западных разведок. Скопить на определенном участке достаточное количество сил, не подставив их под удары HIMARS и дальнобойной артиллерии, невозможно", – сказал военный.

По словам собеседника "Новой газеты", проблема заключается не только в трудности захвата территорий и городов, но и в дальнейшем их удержании. Так, во время наступления не избежать растягивания фронта и проблем со снабжением.

"В итоге атак нам достается вместо населенных пунктов лунный ландшафт с остатками ненавидящего нас населения. На захваченных территориях действуют ДРГ врага. Они бьют в спину, наводят артиллерию, минируют дороги, захватывают "языков". В такой обстановке удержать фронт можно только ценой огромных потерь", – рассказал военный РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ISW, новое наступление РФ в Украине возможно уже в феврале или марте.

В свою очередь премьер Польши Матеуш Моравецкий спрогнозировал атаку на нескольких направлениях. По его мнению, президент РФ Владимир Путин, захочет подождать, пока высохнет грязь на дорогах.

А военный эксперт Михаил Самусь считает, что Путин хочет "отчитаться" в годовщину вторжения хоть о каких-то успехах, поэтому у него нет времени ждать. У него нет сил повторить масштабное наступление, но Москва концентрирует большие силы на Донбассе.