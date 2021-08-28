В Печерском суде Киева в субботу, 28 августа, якобы должно состоятся заседание относительно продления меры пресечения генерал-лейтенанту Игорю Павловскому. Однако, сторону защиты никто о заседании не уведомил.

Об этом на своем канале в Telegram написал адвокат Ростислав Кравец. По его словам, такая информация поступила к защитникам только ночью.

"По только что поступившей к нам информации, сегодня ночью, прокуроры, которые не ходят в заседания по генерал-лейтенанту Павловскому касательно оспаривания меры пресечения с самым большим в Украине залогом, решили тихо продлить эту меру пресечения. Официально сторону защиты никто не уведомил, что сегодня будет заседание в Печерском суде по этому вопросу", – рассказал он.

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По его словам, на заседание якобы запланировали привлечь бесплатных адвокатов и не допустить адвокатов защищающих Павловского.

Он обратился к судьям с призывом не нарушать право Павловского на выбор защитников.

"Такого не было в этой стране никогда, но видимо решили начать и такую практику. Пока мы с коллегами срочно направляемся в Печерский суд Киева, к судьям которого я обращаюсь с просьбой не нарушать право Павловского на выбор защитника и право на защиту", – сказано в сообщении Кравца.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-замминистра обороны Игорь Павловский уверен, что дело по нему – это попытка дискредитировать боевых генералов ВСУ, которые обороняли Украину в период самых обостренных атак России.