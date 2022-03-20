Генерал Маломуж: Путин готовит бункер на случай ядерной войны. Интервью

Руководство России может готовить подземный город на востоке страны на случай ядерной войны. Об этом это косвенно свидетельствуют правительственные рейсы, совершенные 17 марта. Во времена Союза там находились подземные центры управления, где в автономном режиме можно было жить несколько месяцев.

Глава страны-агрессора России Владимир Путин вряд ли нажмет "ядерную кнопку", но он осознает, что война в Украине может стать детонатором глобального конфликта с НАТО.

Такое предположение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

– Правительственные самолеты РФ в четверг, 17 марта, совершили полеты на восток страны. Причем в точках прибытия находились всего по несколько минут. Как вы думаете, какие задачи они могли выполнять?

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– На востоке России во времена Советского Союза находились особо важные объекты для защиты в период военных действий, например, ядерного масштаба. Поэтому Россия постоянно страхуется, она отрабатывает разные сценарии, включая глобальную войну.

Они проводят полную ревизию этих объектов, испытания скрытых в глубине под землей систем управления страной и войсками. Если такие рейсы действительно были, это значит, что эти объекты готовят к практическому использованию.

Поэтому перемещаются отдельные руководители для контроля готовности и испытаний. И, конечно, для перенесения архивов, потому что там имеются особо важная документация и электронные средства, которые не подлежат распространению.

– Вы могли бы уточнить, о каких именно объектах идет речь?

– На случай ядерной войны имеются подземные центры управления для руководства как страной, так и войсками. Это закрытые подземные бункеры, глубиной в несколько десятков метров, целый городок. Там размещены центры военного и гражданского управления, потому что туда перемещается правительство, а не только военные.

Там имеются все системы связи, в том числе подземные коммуникации с другими регионами, автономное питание, независимое от внешних источников, автономная модель жизнеобеспечения, включая очищение воздуха. То есть на случай ядерной, химической или бактериологической войны они полностью закрываются и функционируют в автономном режиме.

– Как долго можно жить в таком бункере?

– В период Советского Союза в таком бункере можно было жить два-три месяца. Но сейчас имеются уже более современные средства, поэтому, я думаю, там теперь можно находиться до года.

– Считаете ли вы, что все эти действия, тестирование бункеров и прочее говорят о готовности Путина нажать на ядерную кнопку?

– Это не свидетельствует о будущей войне, но говорит о том, что рассматриваются различные сценарии – как локальной войны, которую они ведут с Украиной, так и глобальной войны с НАТО. Такие сценарии побуждают руководство России готовить эти объекты, проводить их испытания и доработку.

Путин зациклен на угрозе со стороны НАТО. В концепции военного сдерживания РФ говорится и о формате ядерной войны на случай глобального противостояния.

Они допускают, что война в Украине может быть детонатором глобальной войны и на каком-то этапе НАТО все-таки вступит в противостояние – тогда и возможно использование ядерных средств.

Это абсурдная идея, но она является навязчивой для всех руководителей России. Они руководствуются ложными посылами и фобиями, которые на практике ведут к войне, к конкретным жертвам и угрозе миру.

Я не думаю, что будет ядерная война. Но то, что Путин будет держать весь мир на грани, – в этом нет никаких сомнений.