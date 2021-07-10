Гендиректора Регистра судоходства Украины поймали на взятке. Фото

Генерального директора Регистра судоходства Украины, которое относится к сфере управления Министерства инфраструктуры Украины, а также главного специалиста предприятия задержали после получения крупной взятки.

По данным следствия, госслужащие требовали от бизнеса две тысячи долларов за содействие в составлении сертификата и свидетельства. Об этом в субботу, 10 июля, сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Такие документы позволяют предприятию осуществлять хозяйственную деятельность. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным. Продолжаются первоочередные следственные действия.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве сотрудник полиции, якобы, требовал взятку в размере 3 тысячи долларов США с предпринимательницы за закрытие уголовного производства. Правоохранителя задержали во время получения денег.