ГБР завершило расследование гибели трех военных на Донбассе: экс-начальнику инженерной службы грозит срок

Государственное бюро расследований завершило расследование по гибели трех военнослужащих в Донецкой области. Трагедия произошла 14 февраля 2021 года.

Об этом сообщается на сайте ДБР. Бывший начальник инженерной службы одной из воинских частей обвиняется в небрежном отношении к службе, что привело к тяжелым последствиям (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По материалам дела, экс-начальник знал, что на дороге в районе населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донетчины были заложены противотанковые мины. Тем не менее, он не обозначил взрывные устройства предупреждающими знаками и не огородил опасный участок.

Видео дня

Более того, бывший военнослужащий должен был проинформировать командование о наличии мин и принять меры по их обезвреживанию.

Теперь обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 февраля прошлого года капитан Александр Войтенко вместе с военнослужащими Вячеславом Алексеенко и Дмитрием Мироненко во время перемещения на позиции своего подразделения взорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке. Случилось это около 9:30 утра неподалеку от Новолуганского. Все трое военнослужащих погибли.

По мнению журналиста Андрея Цаплиенко, причиной гибели военных стала работа вражеской ДРГ. Такого же мнения придерживается и волонтер Серж Марко.

"Мина ТМ-62 имеет усилие нажатия от 200 кг, если мне не изменяет память. 5 мин не могли технически сработать, если на них наступали трое бойцов. То есть мины подорвали дистанционно. И это сделали явно не те бойцы, которые шли из точки А в точку Б", – написал он в Facebook.