ГБР задержало командира 211 бригады, где издевались над военными: его доставили в Киев

Государственное бюро расследований задержало командира 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ, который покрывал издевательства над военнослужащими. Фигуранта уголовного дела доставили в Киев.

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Правоохранители установили, что командир бригады знал о многочисленных фактах пыток и другого бесчеловечного обращения над бойцами. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Сотрудники ГБР установили, что командир бригады не реагировал н на факты издевательства и пытки над вверенными ему военнослужащими. Установлено, что, по крайней мере, с февраля по июль 2024 года командир бригады знал о многочисленных фактах пыток и другого бесчеловечного обращения над бойцами подчиненным ему офицером, однако не реагировал на это и не инициировал вопрос привлечения винного офицера к ответственности.

По информации ГБР, старший лейтенант, избивавший и пытавший подчиненных военнослужащих, является сыном начальника штаба указанной воинской части и является близким товарищем командира бригады.

Напомним, следователи полиции сообщили о подозрении командиру 211-й понтонно-мостовой бригады. Он привлек военнослужащих к строительству собственного дома в Хмельницкой области. Эти солдаты, находясь дома, были включены в приказ на командировку в зону боевых действий и получали боевые выплаты, ущерб государству составил почти миллион гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, после скандала вокруг 211 понтонно-мостовой бригады вокруг вымогательства и насилия в отношении военнослужащих со стороны командиров главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский направил проверку в это подразделение. На период проведения проверки командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей.