ГБР сообщило еще одно подозрение экс-нардепу Илье Киве: подробности

Бывший депутат Верховной Рады от запрещенной партии "ОПЗЖ" Илья Кива заочно получил еще одно подозрение от Госбюро расследований. На этот раз скандальному политику вменяют призывы к насильственному изменению конституционного порядка и пропаганду войны.

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Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства. Кива, сбежавший в Россию с начала полномасштабной войны в Украине, неустанно посещает студии федеральных каналов, где наперебой с профессиональными пропагандистами пророчит Украине поражение и исчезновение.

"Илья Кива в своих многочисленных публикациях создавал для общественности образ врага из действующей украинской власти, которую нужно удерживать от агрессии. Он активно нагнетал антивластные настроения в украинском обществе и оправдывал захватническую войну России против Украины", – указано в документах дела.

Экс-нардеп также "подстрекал" украинскую аудиторию против патриотически настроенных соотечественников, а российскую – против украинцев. Опальный политик всячески поддерживает продолжение военного конфликта, внедряя в головы россиян ложные нарративы о "киевском режиме", "бандеровцах" и нацистах у власти.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Полтавской области СБУ задержала депутата одного из поселковых советов, корректировавшего российские обстрелы по передовым позициям Сил обороны на восточном фронте. Чиновник входил в близкое окружение бывшего нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Ильи Кивы.

Сам Кива проходит подозреваемым сразу по нескольким уголовным делам. Самое безобидное из них – ложь при заполнении декларации.

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