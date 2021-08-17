ГБР расследует избиение активиста правоохранителем во время задержания на Аллее Небесной Сотни

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по факту избиения одного из членов ОО "Нацкорпуса" прямо в автобусе на Аллее Небесной сотни. Активист принимал участие в сносе инсталляции для спектакля, которая носила в себе предметы советского быта

Об этом OBOZREVATEL рассказали представители Госбюро. Они заявили, что силовик превысил полномочия во время задержания нарушителя общественного порядка.

"Реагируя на публикации соответствующего видео в СМИ, следователи ГБР приняли решение зарегистрировать уголовное производство по ч.2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, которые сопровождались насилием)", – указано в сообщении.

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Теперь сотрудник Нацполиции может быть осужден на пятилетнее заключение в тюрьме.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни рабочие начали устанавливать исторические декорации, призванные отразить быт украинцев в разные десятилетия. Некоторые киевляне негативно восприняли такую идею, а члены "Нацкорпуса" просто снесли ту часть декораций, которые закрывали вид на мемориал.