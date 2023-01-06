ГБР провело обыски у предателя Сальдо: среди найденного – документы РФ с указаниями к совершению преступлений против Украины

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски у так называемого главы Херсона во время оккупации города российскими захватчиками. Сам гауляйтер сбежал перед наступлением ВСУ, но оставил после себя множество доказательств своего предательства и преданной службы Кремлю.

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Об обысках, которые прошли в усадьбе Сальдо и по месту прописки его сообщников, сообщили в пресс-службе правоохранительной службы. Среди личных вещей и документов предателя были обнаружены конспекты, где он записывал толкования российского законодательства, данные о местных патриотах и волонтерах, а также ведомости о зарплате в рублях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Отдельного внимания заслуживает библиотека Сальдо, где он наверняка и набирался идеологии по поводу великой России. Рядом с такими изданиями, как "Императрица Екатерина II", "Россия. Великая Судьба", "Москва. Размышления в фотографиях", соседствует пособие "Радость секса. Книга о премудростях любви", – рассказали в ГБР.

Также в ходе обыска найдено множество экземпляров советской геральдики, наград и георгиевских лент.

Напомним, что Сальдо и его сообщникам в Херсоне инкриминируют государственную измену, коллаборационную деятельность, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, прославление ее участников (ст. 111, ст. 111-1, ст. 436-2 УК Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL, в новогоднюю ночь Сальдо загадал желание, чтобы Россия вновь взяла контроль над Херсоном.

Это не впервые он размечтался о возвращении Херсона под контроль российских захватчиков. Раньше уже делился со своими поклонниками рассказом о том, как вернет из областного центра забытую в спешке подушечку с орденами.

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