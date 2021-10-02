ГБР передало в суд дело об избиении танцора Дорофеевой: сотруднику УГО грозит шесть лет за решеткой

В ГБР объявили о завершении досудебного расследования по делу об избиении в Киеве Евгения Гончаренко, танцора поп-певицы Нади Дорофеевой. Материалы переданы в суд, а подозреваемому сотруднику Управления государственной охраны Украины грозит тюремное заключение.

Последний задержан по подозрению в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 УК). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщила пресс-служба Государственного бюро Украины на официальном сайте.

Следователи установили, что работник УГО, проходя мимо кафе в центре столицы, сначала беспричинно толкнул 22-летнего парня, вступил с ним в словесный конфликт, а потом – жестоко избил. Инцидент произошел 1 августа 2021 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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В результате ударов по голове и лицу потерпевший получил тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы.

Напомним, что СМИ известно имя напавшего на танцора сотрудника УГО – это Евгений Беспалый. После инцидента ведомство уволило мужчину.

В распоряжении OBOZREVATEL есть видео жесткого нападения. Осторожно, 18+!

Парень попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. Ему пришлось сделать трепанацию черепа и ввести в медикаментозную кому. В таком состоянии пациент провел 15 дней. В целом Гончаренко находился в больнице почти месяц.

Отчим парня Вячеслав рассказал нашему изданию, что на лечение уже ушло около 200 тысяч гривен.

На 17 день после комы парень смог принять участие в модном показе украинского дизайнера.

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