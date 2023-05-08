ГБР нашло у экс-нардепа Горбатова еще одну коллекцию старинных украинских артефактов: все детали дела. Видео

Правоохранительные органы во время обысков обнаружили у бывшего народного депутата Украины Валерия Горбатова коллекцию древних украинских артефактов. Сотрудники Государственного бюро расследований нашли уникальный гуннский меч с золотой отделкой, золотую византийскую икону XI–XII вв., украшения, шлемы, иконы, а также другие предметы, имеющие историческую и культурную ценность.

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Бывший чиновник присвоил культурное наследие Украины, по предварительной информации, похищенное из музеев АР Крым и купленное у "черных археологов". Об этом сообщает пресс-служба ГБР(чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Во время новых обысков в начале мая у Горбатова и членов его преступной группы был обнаружен еще один тайник с большой коллекцией древностей, которые также могли быть противоправно изъяты из Музейного фонда Украины или найдены во время незаконных раскопок. Всего было обнаружено более тысячи артефактов, принадлежащих эпохам от бронзового века до позднего средневековья.

Особое внимание привлек гуннский меч, декорированный золотом и альмандинами. По стилистике он напоминает известную гуннскую диадему из Мелитопольского музея, которая была похищена российскими оккупантами.

Также найдены древние доспехи, среди которых шлемы польских гусар, типа Морион, иранские шлемы, монеты периодов от античности до позднего средневековья. Сотрудники ГБР также нашли у Горбатова византийскую золотую декорированную эмалью иконку с изображением архангела Михаила 11–12 веков, античные и скифские древности, иконы, холодное оружие 14–19 веков, Первой и Второй мировых войн, а также мечи эпохи Великого переселения народов.

Правоохранители передали ценные находки на ответственное хранение в Национальный музей истории Украины. В дальнейшем планируется назначение судебно-искусствоведческой и оценочной экспертиз для установления культурной ценности объектов, их стоимости. Обе коллекции, найденные у Горбатова, по предварительным данным, стоят миллионы долларов.

Примечательно, что в ходе обысков также обнаружены документы по осуществлению незаконной хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Донецкой области. По оперативным данным, бывший депутат выехал из Киева на оккупированные территории накануне полномасштабной российской агрессии.

Сейчас продолжается досудебное следствие по: ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины); ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников); ст. 198 УК Украины (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного уголовно противоправным путем). Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним, летом 2022 года в центре Киева правоохранители провели обыск в одном из офисов бывшего народного депутата и главы Совета министров АР Крым Валерия Горбатова. В результате обыска была обнаружена большая коллекция нелегально добытых археологических артефактов и других ценностей.

Ранее сообщалось, что скандально известному бывшему нардепу из запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олегу Волошину грозит 15 лет тюрьмы. Он работал на РФ и пытался дискредитировать Украину.

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