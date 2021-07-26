ГБР начало прослушивать сотрудников телеканала 'Прямой'

Государственное бюро расследований начало прослушивать сотрудников телеканала "Прямой". Среди тех, за кем следить круглосуточно, гендиректор канала Владимир Сташевский.

Об этом журналистам "Прямого" стало известно из собственных источников. Сам Сташевский назвал эти события "очередной попыткой давить на телеканал" (чтобы посмотреть сюжет, проскролльте новость ниже).

В то же время, по информации издания, ГБР имеет даже соответствующее решение суда, которое позволяет прослушивать журналистов. Правда, в едином реестре досудебных расследований оно не зарегистрировано.

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Как так может быть, журналисты пытались узнать у представителей ГБР, однако в пресс-службе не ответили на телефонные звонки. На информационный запрос по электронной почте ответа тоже пока не последовало.

Власть давит на "Прямой" и с помощью знаменитого Печерского районного суда Киева. Именно этот суд в прошлом году продолжил дело о купле-продаже канала и позволил проводить обыски на "Прямом". Такие действия суда журналисты расценили как давление на свободу слова. Кроме того, параллельно с обысками ГБР давило на канал и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, назначая на "Прямом" необоснованные проверки.

Издание отметило, что в последний раз к подобным попыткам закрыть рот оппозиционным телеканалам прибегал беглый президент Виктор Янукович.

Народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий прокомментировал действия Государственного бюро расследований и ситуацию вокруг телеканала "Прямой". Он убежден, что в демократической стране не должно быть никакого давления на средства массовой информации.

"Является ли законной диктатура и авторитаризм с преследованием журналистов и политических оппонентов? Нет, конечно. Очевидно, подслушивать журналистов и работников медиа – это преступление. Тем более, если, между прочим, это медиа имеет отношение к оппозиции. Потому что это дважды преступление. Потому что в демократической стране все должны нормально существовать", – подчеркнул нардеп.

По его словам, действия ГБР и ситуация вокруг телеканала "Прямой" свидетельствует, что государственная политика взяла курс на подавление свободы слова.

"И действительно, до 19 года ничего подобного не было. Сложно было себе представить, что это возможно. Я помню, возникали скандалы, когда кто-то там справку в банк запросил о зарплатах журналистов одного канала. Какие-то такие вещи были, и это вызвало огромный общественный резонанс", – напомнил Княжицкий.

Помню, когда прослушивали журналистов "Схем", кажется, и тоже они подали в суд и выиграли суд. И тоже была огромная международная реакция. Но это была самодеятельность, а не была государственная политика", – пояснил народный избранник.

"А то, что сейчас происходит с медиа – очевидно, это государственная политика на подавление свободы слова", – заявил представитель "Европейской Солидарности".

Нардеп убежден, что журналистов преследуют за то, что они просто не поддерживают власть, а ГБР – это просто инструмент для давления на свободное слово и для установления авторитарного режима.

"Конечно, это недопустимо, и общество должно об этом говорить. Молчать об этом точно нельзя", – добавил Княжицкий.