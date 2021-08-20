ГБР манипулирует информацией о строительстве военных катеров заводом "Кузница на Рыбацком", – заявление предприятия

Руководство Государственного бюро расследований, в частности, в лице и.о. директора Алексея Сухачова неоднократно откровенно манипулировало информацией о бронированных десантно-штурмовых катерах класса "Кентавр" производства завода "Кузница на Рыбацком". Такие манипуляции являются продолжением сценария политического давления и преследования со стороны ГБР против одного из ключевых оборонных предприятий Украины.

Об этом говорится в заявлении "Кузницы на Рыбацком", опубликованном на официальном сайте. Так, отмечается, что Сухачев в эфире телеканала "ДОМ" прибегал к манипулятивным высказываниям:

– во-первых, когда заявил, что "...Сначала госзаказ должно было выполнять госпредприятие, но в итоге контракт был заключен с частным ЗАО "Завод "Кузница на Рыбацком"...".

Единственное госпредприятие, которое могло быть задействовано в проекте – "Опытно-конструкторский центр кораблестроения" (г. Николаев) не имеет мощностей для строительства катеров, и не могло выполнять госзаказ;

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– во-вторых, когда указывал, что "...Проект инициативно за свои средства разработал государственное конструкторское бюро, расположенное в Николаеве...", не сообщил, что так же свой проект инициативно за свои средства разработало ЗАО "Завод "Кузница на Рыбацком";

– в-третьих, когда заявил, что "...При проведении государственных испытаний у одного из кораблей было возгорание двигателя..." – никогда никакого возгорания не было, а государственные испытания вообще еще не назначены.

– и когда заявил, что "они не выдерживают никакой критики, не соответствуют их техническим мощностям, технические показатели тем требованиям, которые заложило Министерство обороны... те технологии, которые использовало предприятие, не позволили в установленные сроки выполнить государственный контракт, и как следствие, в армию не поставлены корабли, в которых она нуждается" – было умолчано влияние на задержку фактов отказа поставщиков поставлять специализированное оборудование, и не назначение МО государственных испытаний более двух с половиной лет.

Подобные манипуляции на предприятии считают продолжением сценария политического давления и преследования одного из ключевых оборонных предприятий Украины, поскольку уже несколько лет ГБР терроризирует завод, препятствует деятельности, проводит противоправные обыски и блокирует производство судов для Вооруженных Сил Украины.

В заявлении подчеркнули, что сейчас террор силовиков перерос в реальные политические репрессии против руководителя завода, которого власти фактически взяли в заложники из-за абсурдного залога в полмиллиарда гривен.

Отмечается, что коллектив оборонного предприятия, вместо прямых обязанностей по строительству судов для украинской армии, вынужден защищать свое право на работу и честь предприятия в уличных протестах.

"Цинизма этой ситуации придает тот факт, что власть одной рукой уничтожает последний завод, где могут производить военные катера и корабли, а другой рукой делает селфи на фоне катеров и кораблей изготовленных "Кузницей на Рыбацком". Так было в 2019-м, так остается и в 2021-м, когда наше предприятие просят предоставить военные корабли для участия в параде ко Дню Независимости", – отметили на предприятии.

"Коллектив завода "Кузница на Рыбацком" требует извинений и опровержений от Алексея Сухачова и оставляет за собой право подать в суд против и.о. директора Государственного бюро расследования за публичные манипуляции, которые наносят репутационный ущерб украинскому оборонному предприятию", – подытожили в заявлении.