ГБР: Гринкевич не является подозреваемым по делу о поставках одежды для ВСУ на 1,5 млрд грн

У скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича по состоянию на вечер 11 января был статус подозреваемого в одном уголовном производстве – которое касается попытки дать взятку руководящему лицу Государственного бюро расследований. Официальный статус предпринимателя в расследовании относительно тендеров с Министерством обороны Украины еще определяется.

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Об этом в эфире "Радио Свобода" заявила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян. Напомним: по данным следствия, компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставки Минобороны одежды на более 1,5 млрд гривен. Не все контракты были выполнены, некоторые – по завышенным ценам или с опозданием.

Задержали Гринкевича 29 декабря во время попытки дать взятку в 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР за содействие в возвращении изъятого правоохранителями имущества. Семья Гринкевича отрицает все обвинения.

Пока что украинец находится в СИЗО (с возможностью внести залог) именно за попытку дать взятку, а не за оборудки с закупками для МО.

Сапьян подтвердила это: "В уголовном производстве, которое расследуется и касается поставок одежды для Вооруженных сил Украины, сейчас у него статус определяется".

На замечание ведущей программы о том, что у Гринкевича "нету статуса", представительница ГБР ответила: "Пока что".

Она подчеркнула: в этой истории важно, что фигурант находится в СИЗО. "Это не значит, что мы с вами не услышим о статусе подозреваемого (по других производствах) в ближайшие часы или ближайшие дни", – подчеркнула Сапьян.

Как писал OBOZ.UA:

– 11 января ГБР сообщило, что имущество семьи и подконтрольных компаний львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Минобороны, пытавшегося дать взятку следователю Госбюро расследований, арестовано.

– В рамках дела о взятке Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429,44 млн гривен. Расследование касается ч. 3 ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

– В МО заявили, что расторгают все договоры с компаниями, связанными со скандальными Гринкевичами. Кроме одного, который действует с 1 января по 1 апреля и который пока изучается. Это соглашение на поставку питания военным в Николаевской и Херсонской областях.

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