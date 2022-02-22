Гаубицы, танки и БТРы: ОБСЕ зафиксировала на Донбассе технику вооруженных формирований РФ

София Закревская
Расследования
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Гаубицы, танки и БТРы: ОБСЕ зафиксировала на Донбассе технику вооруженных формирований РФ
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе за прошлые сутки, 21 февраля, зафиксировала на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей военную технику вооруженных формирований РФ. В частности, там заметили танки, гаубицы, БМП и БТРы.

В общей сложности наблюдатели обнаружили 134 единицы российской техники. Об этом сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

В зоне действий так называемого "1 армейского корпуса" 52 единицы техники и вооружения российско-оккупационных войск:

  • Терновое (57 км от линии столкновения) – самоходные гаубицы (6 единиц), танки (20 единиц), ББМ (боевая бронированная машина) (23 единицы);

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  • Кременец (16 км от линии столкновения) – буксируемые гаубицы (1 единица);

  • Дубровка (7 км от линии соприкосновения) – БТР (2 единицы).

А в зоне действий так называемого "2 армейского корпуса" – 82 единицы техники РФ:

  • Металлист (7 км от линии соприкосновения) – самоходные гаубицы (5 единиц);

  • Новогригоровка (33 км от линии соприкосновения) – ЗРК (зенитный ракетный комплекс) (1 единица);

  • Ирмино (54 км от линии соприкосновения) – РСЗО (реактивная система залпового огня) (1 единица);

  • Мирное (28 км от линии столкновения) – буксируемые гаубицы (6 единиц), самоходные гаубицы (8 единиц), танки (19 единиц), ББМ (36 единиц), ЗУ (зенитная установка) (1 единица);

  • Успенка (23 км от столкновения линии) – танки (2 единицы);

  • Луганск (в спальном районе города) – БМП (1 единица), БТР (2 единицы).

Кроме того, наемники Российской Федерации с 19 февраля активно препятствовали работе СММ ОБСЕ. Так, вооруженные формирования РФ не допустили патрули наблюдателей к населенным пунктам Маркино, Петровск, Староласпа, Изварино и Пионерск. Кроме того, оккупанты обстреляли беспилотник миссии возле Старомихайловки, а также трижды применяли против БПЛА ОБСЕ GPS-сигнал.

"Зафиксированные нарушения со стороны ВФ РФ свидетельствуют о ведении ими активных мер боевой подготовки для создания условий для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения", – отметили в штабе ООС.

Напомним, что указы президента России, которыми он признал "независимость" "ДНР" и "ЛНР" содержат пункт о введении российских войск на оккупированные территории еще до подписания с главарями террористов договоров о дружбе и сотрудничестве.

В то же время на Донбассе заметили танки без опознавательных знаков после заявления РФ о введении войск.

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