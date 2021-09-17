Гарантия выживания: что известно о системе "Железный купол", которую США могут передать Украине

Американские конгрессмены предложили администрации президента США Джо Байдена передать или продать Украине систему противоракетной обороны "Железный купол". Такая разработка уже 15 лет стоит на вооружении Израиля и помогает военным бороться с боевиками из сектора Газа.

Что представляет собой это оружие, действительно ли оно так эффективно и почему украинские эксперты сомневаются в его необходимости – разбирался OBOZREVATEL.

Издание Politico сообщило, что в законопроект об оборонной политике на 2022 год конгрессмен Скотт Франклин внес поправку, требующую от Пентагона представить Конгрессу доклад с описанием вариантов возможной продажи или передачи Украине "существующих систем".

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В документе прямо не говорится о "Железном куполе", но один из законодателей сообщил журналистам, что именно две армейские батареи Iron Dome являются главными кандидатами. Их купили в 2019 году, но у американских военных возникли проблемы с интеграцией в систему армейского командования и управления, особенно в условиях развертывания за рубежом.

Издание отмечает, что Россия может воспринять такую военную помощь Украине как провокацию. К тому же, Кремль уже давно жаловался на американскую систему противоракетной обороны в Румынии, называя ее наступательным элементом.

В Офисе президента позже подтвердили информацию Politico. На сайте главы государства сказано, что "Железный купол" могут передать благодаря договоренностям, которые были достигнуты во время визита Владимира Зеленского в Штаты.

С 2006 года систему Iron Dome использует армия Израиля – одна из самых эффективных в мире. "Железный купол" неоднократно помогал военным перехватывать ракетные удары со стороны палестинцев, в частности, весной 2021 года.

Разработала его компания Rafael Advanced Defense System LTD – частная фирма, связанная с вооруженными силами Израиля. Стоимость проекта составила примерно 200 млн долларов.

"Железный купол" предназначен для защиты от ракет и артиллерии малого радиуса действия на дальности от 4 до 70 километров. Его можно быстро транспортировать на грузовиках и оперативно разворачивать в нужном месте. Система способна работать как днем, так и ночью, а также в любых погодных условиях.

Каждая батарея состоит из трех основных элементов:

радар обнаружения и отслеживания;

контрольный центр;

три-четыре пусковые установки с 20 ракетами-перехватчиками "Тамир".

Радиолокационная технология понимает, когда ракета нацелена на жилой район. И только в таком случае "Железный купол" запускает перехватчика, который затем разрывает вражеские объекты в воздухе.

Компания-производитель уверяет, что "Железный купол" способен поражать с 90-процентной вероятностью успеха. Однако издание The Washington Post утверждает, что система не столь эффективна, как принято считать. Это связано с тем, что исламистские боевики, которые обстреливают Израиль, адаптировались к ПВО и научились ее обходить.

Но у "Железного купола" есть еще один очень весомый недостаток – высокая цена ракет. По оценкам журналистов, один заряд обходится израильскому бюджету примерно в 50 тысяч долларов.

Чтобы понять, нужна ли нашей стране система "Железный купол" с учетом ее стоимости и специфики боевых действий на Донбассе, OBOZREVATEL обратился к директору Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентину Бадраку.

"У нас на все вооружение в стране тратится ежегодно меньше миллиарда долларов. Это приводит к тому, что импортные программы – например, соглашения с Турцией о закупках беспилотников Bayraktar и корветов типа "Ада" – сразу же негативно отражаются на отечественном оборонно-промышленном комплексе. Уменьшилось количество заказов даже по позициям, которые крайне нужны для армии сегодня и сейчас", – отмечает военный эксперт.

Бадрак приводит в пример украинские противотанковые ракетные комплексы и беспилотники "Фурия", которые после 2020 года просто перестали закупать.

"И множество других тактических систем и платформ, закупка которых фактически отсрочена. И в связи с этим отложены важные испытания, например, вертолета с украинской системой вооружения 524Р, самоходной артиллерийской установки "Богдана", ракетного комплекса "Вільха-М" и мобильного самохода "Смерека". Поэтому меня пугает, что такие важные проекты в результате закупки "Железного купола" могут быть просто заморожены", – рассказал директор Центра исследований.

Что же касается "Железного купола", то Бадрак затрудняется сказать, насколько система будет полезна для Украины сейчас. "Пока что мы не уверены, что РФ пойдет на масштабную войну с использованием ракетной техники и самолетов. Россия преследует несколько другие цели. И для нее важно наносить поражения, убивать украинских военных – но это только один из механизмов влияния на Украину и Запад", – считает он.

Кроме того, эксперт напоминает, что в нашей стране с 2016 года ведется разработка собственных зенитно-ракетных комплексов средней дальности. И несмотря на то, что 70% составляющих уже есть в серийном производстве, за эти годы разработка систем так и не началась.

Бадрак подчеркивает: если Украина будет самостоятельно вести подобные военные разработки, то уже через пять-семь лет страна достигнет полной независимости в вопросах зенитно-ракетных комплексов. А деньги, что немаловажно, будут поступать в отечественные предприятия и украинским специалистам, а не "подкармливать иностранную промышленность".