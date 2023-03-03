ФСБ показала смонтированное видео с места атаки ''украинской ДРГ'' в Брянской области: на кадрах заметили нюансы

Накануне, 2 марта, в России заявили о якобы проникновении на территорию Брянской области "группы украинских диверсантов", которые захватили заложников в двух приграничных селах и убили мирных жителей. Спустя сутки в российской ФСБ опубликовали ролик "из Брянской области", смонтированный из фрагментов видео и нескольких фото.

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На этих кадрах сразу же заметили ряд нестыковок, вызывающих еще больше сомнений в официальных заявлениях российских властей относительно "теракта". На них обратили внимание журналисты Русской службы ВВС и Telegram-канала "Можем объяснить".

Обнародованный спустя сутки после событий ролик смонтирован из фрагментов видео и нескольких фото. Как уверяют в ФСБ, снят он был якобы в Брянской области, куда накануне, как убеждают российские власти, проникли "украинские диверсанты".

Начинается ролик с видео, на котором запечатлен гражданский автомобиль, изрешеченный пулями.

На водительском сидении "Жигулей" – тело мужчины.

Однако, отметили в "Можем объяснить" канал ВЧК-ОГПУ ранее сообщал, что убитым является Александр Ткаченко, который трудился оператором котельной и утром после смены ехал домой из села Новый Ропск в село Любечане. По данным паблика, его тело было обнаружено за автобусной остановкой на окраине села с огнестрельными ранениями. А вот на принадлежащей ему "семёрке" никаких повреждений не было.

Тем не менее , в ФСБ демонстрируют авто с множеством пулевых отверстий. Погибший мужчина при этом сидит за рулем.

Вопросы вызывает также тот факт, что на видео "федералов" автомобильный номер на машине, якобы расстрелянной "украинскими диверсантами", оторван, прочесть его не представляется возможным.

К тому же, внимательные журналисты заметили, что на видео и фото "Жигули" находятся в разных местах: на фотографии справа от автомобиля видны густые кусты, на видео же никаких кустов возле "семерки" нет.

При этом складывается впечатление, что в какой-то момент пулевых отверстий на лобовом стекле становится больше.

Русскую службу ВВС насторожила также вторая машина, бордовая "Нива". На ней отсутствуют какие-либо видимые повреждения. Однако внутри салона также лежит тело мертвого человека.

Примечательно, что российский "Коммерсант" сообщал, что на этой "Ниве" водитель ежедневно возил местных детей в расположенную в райцентре школу (местная школа была закрыта два года назад), с этой целью его наняли местные жители. По данным "Коммерсанта", именно этот автомобиль "террористы" расстреляли из автоматического оружия.

Пропагандисты одного из популярных российских пабликов так описывали события с "Нивой". Путь автомобилю якобы перекрыли вооруженные люди, захватывавшие заложников. Водитель попытался увезти детей, но когда он начал разворачивать авто – "диверсанты" открыли по нему огонь. Шофер якобы был убит на месте, а мальчик Федя, находившийся в салоне, получил ранения.

Однако в отличие от первого случая, где вместо целой машины, как сообщалось ранее, в ФСБ предъявили расстрелянное авто, здесь ситуация кардинально противоположная: на "расстрелянной" "Ниве" не видно ни одного пулевого отверстия. В ней также целы все стекла, так что непонятно, как же был убит водитель, лежащий внутри авто, и каким образом получил ранения ребенок.

А вот загадочные перемещения автомобиля зафиксированы и здесь: его показывают то стоящим на дороге, то съехавшим в кювет – и именно в этой последовательности..

Кроме того, на видео есть несколько фотографий с минами и гильзами, они лежат просто на земле.

При этом в ВВС напомнили, что 2 марта глава Брянской области Александр Богомаз говорил об одном обстрелянном автомобиле. Поскольку он заявлял, что тогда один человек погиб, а ребенок получил ранения – речь шла о целехонькой "Ниве". Чуть позже он сообщил, что "количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек".

Да и президент РФ Владимир Путин также упоминал лишь о "Ниве". 2 марта диктатор заявил, что неизвестные, проникшие в Брянскую область, якобы "открыли огонь по гражданским лицам".

"Видели, что это гражданская машина, видели, что там гражданские лица и дети, "Нива" обыкновенная - открыли огонь по ним", – сказал накануне Путин.

Напомним, 2 марта в России заявили о якобы проникновении в Брянскую область "украинской ДРГ" численностью в несколько десятков человек. При этом в российских СМИ и заявлениях местных властей возникла заурядная путаница как относительно места событий, так и в отношении количества "захваченных заложников", а также о том, скольких мирных жителей якобы убили террористы. К примеру, "убитые дети" в сообщениях пропаганды по несколько раз то умирали, то воскресали, а также меняли пол.

Вся эта путаница дает основания предположить, что Россия планировала проведение провокации под чужим флагом.

В то же время, ответственность за события в Брянской области взяли на себя бойцы "Русского добровольческого корпуса". Они публиковали ролики, записанные на территории РФ.

Президент России Владимир Путин назвал провокацию в Брянской области РФ "терактом" и снова заговорил об "исторической памяти". В то же время российские пропагандисты истерически требуют объявить Украине войну и разбомбить дома всех причастных к атаке.

Тем временем, в "Русском добровольческом корпусе" заявили, что вся группа вышла из РФ без потерь. А вот росгвардейцы во время вытеснения "диверсантов" подорвались на мине. Ранения получили четверо российских силовиков.