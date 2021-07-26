За жизнь боролись больше суток: новые детали трагедии с 4-летним ребенком в фонтане Днепра

В Днепре произошла трагедия. В фонтане в сквере "Прибрежный" смертельно травмировался 4-летний мальчик. Врачи больше суток боролись за его жизнь, но так и не смогли спасти.

Только после смерти ребенка возле места ЧП появились охранники, которые начали выгонять всех из воды. А жители города разошлись во мнениях – одни отметили, что фонтаны не предназначены для купания, поэтому родители сами виноваты в смерти ребенка. Другие же заявили, что в городе не может быть таких опасных сооружений.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Вечером в пятницу, 23 июля, возле фонтана в сквере "Прибрежный" в Днепре было многолюдно. Из-за жаркой погоды в воде плескались несколько детей. На опубликованном в сети видео можно увидеть, как маленький ребенок развлекается в воде. Потом он упал, но встал и продолжил идти дальше. Но через несколько шагов вновь упал между струй воды, которые били из металлических форсунок. Чаша большого фонтана буквально утыкана ими. К малышу подбежал ребенок постарше, чтобы помочь встать. Но что-то пошло не так.

Видео дня

К сыну по воде пыталась пробраться мама, которая была неподалеку. Мальчик еще сумел встать и подойти к женщине, та взяла его на руки и отнесла к лавочке. Потом приехала скорая и забрала ребенка в больницу.

По словам медицинского директора областной детской больницы Днепра Юлии Заворотней, ребенок поступил в тяжелом состоянии. Медики не могут сказать точного диагноза, поскольку на это у них нет разрешения родителей.

"Ему необходимо было оперативное вмешательство. Операция длилась 7 часов. Однако из-за обширности полученных травм у ребенка сформировалась полиорганная недостаточность. И он скончался", – поясняет медицинский директор.

Мальчик умер в воскресенье, 25 июля, в 5:00 утра.

Невинная шалость обернулась ужасной трагедией для семьи. В соцсетях люди разделились на два лагеря. Одни винят родителей ребенка и говорят, что городские фонтаны не предназначены для купания.

Хотя в такую жару, которая царит этим летом в Украине, купание в фонтанах стало привычным делом. Другие винят городские службы и проектировщиков сооружений, которые не позаботились о безопасности.

Кстати, уже не первый год мэрия Днепра проводит тендеры на услуги по охране фонтанов. В списке есть и сооружения в сквере "Прибрежный". В этом году конкурс выиграли две фирмы – "Центр безпеки Бастіон-Д" из Каменского и "Професійна варта".

Именно они должны были следить за порядком возле фонтанов и не позволять детям плескаться в них.

Уже на следующий день жители этого микрорайона писали, что появился охранник и теперь всех выгоняет из фонтана. Правда, надолго ли? Ведь желающих поплескаться в воде очень много.

Известный архитектор Георгий Духовичный говорит, что при проектировании фонтанов нигде не заложены правила о том, что, например, форсунки, на которые скорее всего и наткнулся ребенок, должны быть каким-то образом ограждены. Но в то же время предусмотреть все нестандартные ситуации невозможно.

"Конечно, все что находится в городском пространстве, должно быть безопасным. Причем настолько безопасным, что нужно учитывать и какие-то нестандартные ситуации, как в данном случае. Форсунки могут иметь небольшой диаметр, быть острыми и о них можно пораниться. Учитывая трагический опыт, можно, конечно, ввести новое правило – надевать на них пластины, которые не позволят в случае падения на них человека, травмироваться. Но мы будем первыми в мире, кто введет такое правило", – говорит Духовичный.

Кроме этого, некоторые жители Днепра отмечают, что прежде чем запускать такой фонтан, необходимо было провести проверку и предусмотреть все ситуации, которые могут тут возникнуть, включая и купание людей в воде. Ведь поскользнуться и упасть тут очень легко, можно захлебнуться при падении. А торчащие из воды форсунки – одна из самых опасных деталей.

"В фонтанах купаются с тех времен, когда они только появились. Разрешено или нет – люди все равно в жару будут туда лезть. В старых фонтанах трубки с водой защищены бетонными или каменными фигурами. А сейчас строят современные, технологичные, экономные – сплошные металлические трубки и все. Тут уже падали и царапались о них, но смертельный случай впервые", – возмущается жительница этого района Елена.

В полиции Днепра говорят, что уже начали досудебное производство по ст. 166 УК Украины – злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком, которое привело к тяжким последствиям. Виновному грозит наказание до трех лет лишения свободы.