Финкомпанию, работавшую с Никитасем, обязали вернуть 3,7 млрд грн вкладчиков 'Укрстроя'

ООО "Финансовая компания "Жилье-Капитал", которая является управляющим фондами финансирования строительства объектов корпорации "Укрбуд", должна вернуть на счета в украинских банках более 3,7 млрд грн. Соответствующее распоряжение №49-ДУМ выдано 14 апреля 2023 года Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Согласно законодательству, компании, занимающиеся профессиональной деятельностью по управлению имуществом для финансирования объектов строительства или совершения сделок с недвижимостью, должны хранить средства оперативного резерва, сформированного за счет привлеченных в управление средств, на банковских счетах.

В распоряжении говорится, что ООО "ФК "Житло-Капітал", являющееся управляющим фондами финансирования строительства объектов корпорации "Укрбуд", передало средства своего оперативного резерва в ООО "Каса народної допомоги", которая является небанковским учреждением. Соответственно, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку требует от "Житло-Капітал" "размещения всех средств оперативного резерва фондов финансирования строительства в сумме 3,7 млрд грн на вкладных счетах в банках".

По данным украинских журналистов, ООО "Каса народної допомоги" связано с владельцем компании "Укрбуд" Максимом Микитасем. В 2016 году данное ООО кредитовало покупку жилья в "Укрбуд". По данным журналистов "Экономической правды", к тому времени Максим Микитась вывел около 1,5 млрд гривен.

Как сообщалось ранее, Максим Микитась обвиняется в коррупционной схеме с квартирами для Национальной гвардии Украины более чем на 81 млн грн.

Впоследствии Максиму Микитасю также сообщили о подозрении в похищении человека и вымогательстве.

В конце 2022 года Никита был разоблачен в попытке подкупа за 22 миллиона евро мэра Днепра.

Для ООО "ФК "Житло-Капітал" это уже не первое "исчезновение" средств. В 2020 году Общество уже отозвало свидетельства об участии в фонде финансирования строительства жилого комплекса "Genesis", фактически оставляя людей и без денег, и без будущего жилья.