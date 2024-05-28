Финансирование Росгвардии и МВД РФ: дело супруги Медведчука передали в суд. Фото

Прокуроры передали в суд обвинительный акт против Оксаны Марченко, супруги подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука, за преступления против национальной безопасности Украины. Ее обвиняют в финансировании действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя и захват государственной власти, а также в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщили в офисе президента. Следствие установило, что супруга экс-нардепа, являвшегося лидером запрещенной партии "ОПЗЖ" и уже лишённого украинского гражданства, была конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятий в Ялте.

Через эти компании обвиняемая в течение 2014-2022 годов переводила миллионные суммы на финансирование Росгвардии и МВД РФ, а также предоставляла материальные ресурсы незаконным вооруженным формированиям государства-агрессора.

Вместе с двумя директорами ООО и менеджером компании она перевела государству-агрессору более 21 млн грн под видом уплаты налогов и сборов за якобы охрану недвижимости на территории аннексированного Крыма.

В ходе расследования, по ходатайству прокуроров, было арестовано имущество и активы обвиняемой на сумму более 18,4 млрд. грн.

В частности, арест наложен на движимое имущество стоимостью более 7,5 млрд. грн., недвижимость на 2,1 млрд. грн., ценные бумаги на 5,3 млрд. грн., а также корпоративные права.

Один из сообщников обвиняемой уже приговорен к лишению свободы, а обвинительные акты против еще двоих находятся на рассмотрении в суде.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Марченко потеряла контроль еще над частью своего имущества. Арест наложен на акции в семи предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области.

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