Фигурантом расследования НАБУ о 'покупке' должностей на таможне является пасынок главного судмедэксперта Украины

Одним из фигурантов расследования Национального антикоррупционного бюро о "покупке" должностей на таможне является Назар Шептицкий. Это пасынок главного судмедэксперта Украины Александра Рувина. Шептицкому уже сообщили о подозрении.

Видео дня

Об этом информируют расследователи Bihus.Info. По их данным, именно Шептицкий подбил нескольких известных и влиятельных людей на предоставление и получение взяток за назначение "нужных" кандидатов на руководящие должности.

Как установлено следствием, летом прошлого года Шептицкий "решил поставить подконтрольных людей на высокие должности на таможне". Для этого было решено подкупить исполняющего обязанности главы Гостаможслужбы.

"Для коммуникации с последним Шептицкий привлек посредника. Им стал Руслан Черкасский, к тому времени уже бывший заместитель главы таможни (уволен в начале 2023 года, в том числе на фоне многочисленных коррупционных скандалов). Черкасский должен был передать главе таможни предложение взятки за должности в западных областях", – отмечают расследователи.

По их информации, должность руководителя Львовской таможни оценили в общей сложности в миллион долларов.

Подбирать список подходящих кандидатур на должности и "финансировать" назначение Шептицкий планировал вместе с сообщником Олегом Гаталяком. Последний также должен был контролировать и распределять взятки на будущем подконтрольном подразделении таможни.

"Например, с Волынской таможни в случае успеха партнеры планировали получать около 2 миллионов долларов ежемесячно, из которых половину оставлять себе", – отмечают в Bihus.Info.

Как сообщал OBOZ.UA, общая сумма планировавшихся "схемщиками" взяток составляла 1,7 млн долларов.

Ранее в Украине разоблачили схему систематического получения неправомерной выгоды работником Государственной таможенной службы. Начальник одного из управлений Ровенской таможни за вознаграждение способствовал предпринимателям в беспрепятственном прохождении таможенного контроля при оформлении импорта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!