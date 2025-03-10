Фейковые справки от психиатра: как действовала схема уклонения от мобилизации, разоблаченная в Одесской области. Фото и видео

В Одесской области разоблачена очередная схема уклонения от мобилизации. Она заключалась в том, что желающие избежать службы получали фиктивные диагнозы из психбольницы.

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Об этом сообщили в ГБР. Схему заработка организовал военнослужащий одного из подразделений теробороны в Одессе. Человек подыскивал желающих среди действующих военных и гражданских, желавших избежать призыва.

"Он предлагал за 16 тыс. долларов США "отмазать" их от службы. Фигурант через знакомых в психбольнице делал "клиентам" фиктивные диагнозы, которые позволяли избежать мобилизации и списаться со службы", – говорится в сообщении.

В случае неуплаты денег за "услугу" задержанный угрожал гражданским лицам принудительной мобилизацией, щеголяя связями в территориальном центре комплектования, а действующим бойцам – командировкой на линию боевого столкновения.

Военнослужащий был задержан при получении 16 тыс. долларов США за очередную сделку.

"Следствие продолжается, изучаются связи фигуранта в ТЦК, устанавливается круг лиц, воспользовавшихся схемой, проведены обыски и изъята документация в психбольнице, которая "штамповала" липовые диагнозы", – рассказали в ГБР.

В настоящее время военнослужащий уведомлен о подозрении в "Получении неправомерной выгоды должностным лицом" (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 1 млн гривен. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали адвоката, который, по информации следствия, помогал "отыскать" у призывника неизлечимую болезнь. Свои "услуги" он оценил в 25 тысяч долларов США.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области задержали чиновника, который организовал схему нелегального пересечения границы для военнообязанных. Стоимость услуг колебалась от 6 до 10 тысяч долларов США, и еженедельно по такой схеме переправлялось до пяти человек.

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