Фейк про обстрел ВСУ села на Донбассе: марионетки Кремля провалили очередную ИПСО

Злой одессит
Злой одессит
Расследования / Мнения
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Фейк про обстрел ВСУ села на Донбассе: марионетки Кремля провалили очередную ИПСО

На днях российская и пророссийская пропаганда попытались в очередной раз обыграть уже давно известную нам информационно-психологическую специальную операцию по дискредитации Украины посредством обвинения ВСУ в умышленном убийстве мирного населения на оккупированных территориях.

Так, вечером 2 августа в представительстве так называемой "ДНР" в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня заявили о том, что в селе Коминтерново (переименовано в 2016 году в Пикузы) из-за обстрела ВСУ были ранены два местных жителя – мужчина 1964 года рождения и женщина 1963 г.р.

Фейк про обстрел ВСУ села на Донбассе: марионетки Кремля провалили очередную ИПСО
Видео дня

Сутки спустя, было заявлено, что женщина умерла после операции, но до того она, по версии пропагандистов, успела дать показания о том, что перед обстрелом якобы слышала над головой звук беспилотника.

Шустрые следователи так называемой "ДНР" сразу же сделали вывод, что это был БПЛА ВСУ и именно с него был сброшен боеприпас, который ранил мужчину и убил женщину.

Фейк про обстрел ВСУ села на Донбассе: марионетки Кремля провалили очередную ИПСО
Фейк про обстрел ВСУ села на Донбассе: марионетки Кремля провалили очередную ИПСО

А теперь самое интересное.

Оккупанты не предоставили за прошедшие двое суток никаких фото и видео-доказательств, подтверждающих сброс боеприпаса с БПЛА ВСУ, а так же не назвали имен и фамилий жертв этого “бомбометания”, ограничившись лишь некими датами рождения и половой принадлежностью “жертв”.

Что интересно, ресурсы оккупантов также не сошлись во мнении, из чего убили жительницу села – посредством беспилотника-убийцы, о чём твердили все СМИ или выстрелом АГС, не идентифицированный по дате разрыв которого в стене дома показали в видеосюжете, посвящённом данному “инциденту”. В нем же было сказано, что обстрел Коминтерново (Пикузы) вёлся из с.Гнутово.

Но главное, если рассматривать версию с обстрелом из АГС – каким образом и какой выстрел из автоматического гранатомёта на станке мог преодолеть расстояние в 5,5 км от Гнутово до Коминтерново (Пикузы).

Фейк про обстрел ВСУ села на Донбассе: марионетки Кремля провалили очередную ИПСО

А если обратить внимание на расположение улиц в селе и на то, как размещен разрыв от боеприпаса на стене дома, то очевидно, что обстрел вёлся явно не со стороны с.Гнутово.

Фейк про обстрел ВСУ села на Донбассе: марионетки Кремля провалили очередную ИПСО
Фейк про обстрел ВСУ села на Донбассе: марионетки Кремля провалили очередную ИПСО

Но, что важно, данный вброс был настолько бездарно организован, что даже не получил существенной поддержки в российских СМИ федерального масштаба, а российские пропагандисты, так называемые военкоры, раздувающие настоящие сенсации в рамках подобных ИПСО, сидят, как в рот воды набравши.

Очевидно, что российские марионетки в ОРДЛО не справились с поставленной задачей и не смогли организовать очередной фейк про украинских “фашистов”, обстреливающих мирных жителей “молодой республики”.

Напомню, что минувшей весной аналогичный сценарий, практически, один в один был разыгран с гибелью мальчика в селе Александровское, на которого якобы сбросил боеприпас дрон ВСУ. Данный фейк не выдержал и нескольких часов критики, поскольку изобиловал огромным количеством бездарнейших манипуляций фактами и откровенной лжи. Но, несмотря на раскрытие фейка, его ещё долго культивировали для внутреннего потребления в российских СМИ.

С другой стороны, очевидно, что российская пропаганда и её марионетки взяли себе на вооружение обвинения ВСУ с предоставлением некоего фактажа, практически всегда сфабрикованного, а порою – и без оного предоставления, а банально – голословно, в охоте на мирных жителей “молодых республик”.

Прискорбно то, что голословных обвинений, как в нынешнем случае, будет со временем всё меньше. И всё это потому, что местные жители всё чаще становятся жертвами как обстрелов со стороны НВФ (учитывая направление прилёта боеприпаса, скорее всего, так и было), так и смертельных залежей неразорвавшихся боеприпасов, тысячами тонн находящихся в земле Донбасса. Кроме того, вдоль линии фронта оккупационные войска неконтролируемо проводят минирование территорий, и случаи, когда на мины нарываются местные жители, уже давно не редкость, а обыденность.

Но в сводках пособников оккупантов такие случаи всегда будут обозначаться как обстрел ВСУ или работа украинского дрона-убийцы.

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Источник:zloy-odessit.livejournal.com
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