ФБР проводит обыск в доме российского олигарха Олега Дерипаски в Вашингтоне. Фото и видео

Во вторник, 19 октября, в особняке, который принадлежит родственникам российского миллиардера Олега Дерипаски и находится в Вашингтоне, США, проходят обыски сотрудниками Федеральной бюро расследований (ФБР). Вход дома оцеплен и по его периметру расставлены силовики.

Об этом сообщило издание NBC. Представители ФСБ не указали, что именно стало причиной для обысков и как отреагировал на происходящее алюминиевый магнат (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Этот дом на самом деле принадлежит родственникам Олега Владимировича. Сегодняшние обыски основаны на ордерах, выданных в связи с наложенными санкциями США", – передает российское агентство РИА слова представителя компании "Русал", которое владеет Дерипаска.

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Отметим, что в 2018 году США наложили пакет санкций на компании Олега Дерипаски после крупного расследования оппозиционера Алексея Навального о причастности миллиардера к отмыванию денег самого президента России Владимира Путина. Этим бизнесу Дерипаски был нанесен ущерб в $7,5 млрд и он подал в суд об отмене экономических вето, которые считал незаконными. Американский суд, со своей стороны, этот иск отклонил.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компании Олега Дерипаски были внесены в "черный" санкционный список и в Украине. Вместе с его бизнесом в 2019 году Киев наложил запреты еще на 11 российских промышленных предприятий.