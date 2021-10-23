Фанатка 'Л/ДНР' Чичерина устроила концерт под офисом ОБСЕ в Донецке. Видео

Известная поддержкой террористов на Донбассе российская певица Юлия Чичерина 23 октября дала концерт во временно оккупированном Донецке. Она выступила перед отелем Park Inn, где находится центральный офис миссии ОБСЕ, работу которой заблокировали демонстранты.

На мероприятии было заметно несколько десятков поддерживаемых оккупантами митингующих, которые демонстративно аплодировали певице и говорили, как "они рады ее приезду". Отчетом по выступлению и в целом визиту скандальной артистки на Донбасс делилась ее пресс-служба в Telegram-канале, а также "фанаты" в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Сейчас в самом центре Донецка слышны прилеты крупнокалиберной артиллерии, дрожит бульвар Пушкина, на котором находится центральный офис ОБСЕ, его сотрудники не слышат и не видят, как восьмой год "укробандеровцы" уничтожают моих сограждан", – заявила Чичерина, анонсируя свой концерт.

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Так она приглашала "неравнодушных к судьбе" прийти и поддержать протестующих у здания ОБСЕ. Напомним: там уже около недели проходит митинг с просьбой вернуть РФ ее гражданина, российского офицера Андрея Косяка. Боевика, который прикинулся "наблюдателем СЦКК", украинские силовики задержали 13 октября на Луганщине.

"Сегодня доброе утро для миссии ОБСЕ началось с живого концерта Юлии Чичериной, которая пришла поддержать протест против бездействия "миссионеров", – похвасталась пресс-служба российской певицы.

Демонстрантам та спела свои "Пожалуйста", "На передовой", "Дичайшая дивизия Донбасса" и другие. Поя "передайте, пожалуйста, взрослым – никогда не стреляйте в детей…", Чичерина даже сделала вид, что плачет. В ответ зрители, среди которых в большинстве пенсионеры, кричали ей "браво" и "Юля – лучшая".

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2021-го Чичерина отправилась в Абхазию для концерта в городе Сухум. Так она продемонстрировала свою поддержку экс-командиру батальона "ДНР" Ахры Авидзбы.