"Евросолидарность" подала в Офис генпрокурора два заявления о преступлениях власти

Депутаты из фракции "Европейская солидарность" подали в Офис Генерального прокурора два заявления о преступлениях руководства государства. Одно из них касается вероятного финансирования терроризма, другое – истории с Приватбанком.

Речь идет о материалах расследования Pandora Papers относительно вероятного отмывания средств, украденных у вкладчиков ПриватБанка, через оффшорные структуры "Квартала 95". А также о подозрительном кредите на 60 млн долларов, который государственный "Укрэксимбанк" выдал предпринимателю с временно оккупированной территории Украины, которая контролируется российскими боевиками. Об этом в эфире телеканала "Прямой" сказал сопредседатель фракции Артур Герасимов.

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"Европейская Солидарность" подала в Офис Генерального прокурора два заявления о преступлении. Первая из них касается расследования "Схем" – не в отношении избиения журналистов, здесь мы видим, что дело сдвинулось после того, как было показано видео. А касается вероятного финансирования терроризма. Это когда то ли кумовья, то ли сваты, то ли представителей власти причастны напрямую к финансированию терроризма. И мы подаем это заявление о преступлении в Офис Генерального прокурора", – отметил Герасимов.

"Как вы думаете, 60 млн долларов это, если не ошибаюсь, более 1,5 миллиарда гривен. Этот Мецгер, он мог сделать это без руководства государства? Что-то я сомневаюсь", – отметил народный депутат.

Герасимов подчеркнул, что неадекватная, агрессивная реакция главы банка Мецгера, который является приближенным к руководству государства лицом, на вопрос журналиста о кредите человеку с ДНР, свидетельствует о страхе разоблачения.

"Если бы все было нормально, он бы спокойно ответил, принес бумаги и все было бы нормально. Он сорвался, и вся страна, весь мир видел эти съемки. С одной стороны бьют журналистов. С другой стороны – финансирование терроризма. Журналисты сделали свое дело, сделали расследование. И мы обращаемся в правоохранительные органы, чтобы они дали свою оценку этим вещам", – заявил Герасимов.

"И второе – что касается "Pandora Papers", так же мы подаем как народные депутаты заявление о преступлении в Офис Генерального прокурора, где мы просим выяснить и четко дать Украине ответ. Насколько информация журналистов о грязных деньгах из ПриватБанка, украденных у каждого украинца, соответствует действительности? Потому что у меня сомнений почти нет. Но мы хотим получить ответ правоохранительных органов. И это две вещи, которые "Европейская Солидарность" сегодня отправила в Офис Генерального прокурора", – отметил Герасимов.