Эвакуационный поезд Киев – Ивано-Франковск попал под обстрел, в вагонах вылетели окна

Российские оккупанты обстреляли эвакуационный поезд №43 Киев – Ивано-Франковск. В трех вагонах выбило окна.

Об этом сообщил глава правления "Укрзалізниці" Александр Камышин в Telegram вечером в четверг, 24 марта. По предварительным данным, пострадавших нет ни среди поездной бригады, ни среди пассажиров.

"Враг который раз прицельно обстреливает железнодорожную инфраструктуру. В этот раз под обстрел попал эвакуационный поезд с людьми. Это самое святое, что у нас сейчас есть. Я снова прошу весь цивилизованный мир – помогите нам, закройте небо. Свою работу на земле мы сделаем", – написал Камышин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Украины выступил по видеоконференции на саммите лидеров стран НАТО. Владимир Зеленский отметил, что оккупанты имеют преимущество в небе, поэтому призвал ввести бесполетную зону над нашей страной.

Прошел уже календарный месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, но фронт практически замер. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вражеская армия понесла огромные потери и теперь неспособна вести активные наступательные действия.

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