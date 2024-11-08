'Это откровенная ложь': адвокат Коломойского 'разнес' упреки бывшего заместителя генпрокурора об угрозах

Бывший заместитель генерального прокурора Дмитрий Вербицкий своими заявлениями во время вчерашней пресс-конференции подтвердил тезис стороны защиты о том, что дело против бизнесмена Игорь Коломойский фактически направлено на умышленное его содержание в тюрьме.

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Такое мнение высказал адвокат Коломойского Олег Пушкарь, комментируя упреки Вербицкого, пише ТСН.

"Господин Вербицкий подтвердил этот тезис, который сторона защиты уже высказывает очень давно — что фактически Коломойский находится в тюрьме именно для того, чтобы находиться в тюрьме. Именно это было подтверждено. Когда бывший заместитель генерального прокурора уже прощался с присутствующими"., он сказал такую фразу: "я горжусь тем, что это лицо находится в тюрьме, я не зря работал". и уволиться оттуда", — заявил адвокат.

По его словам, по непонятным причинам экс-заместитель генерального прокурора сообщил, что дело уже якобы слушается в суде.

"Это откровенная ложь, поскольку с августа 2024 года было объявлено об окончании досудебного расследования и продолжается ознакомление с материалами уголовного производства. Оно включает в себя не менее 500 томов", — говорит Пушкарь.

Адвокат отмечает, что при ежедневной работе сторона защиты успела ознакомиться со 100 томами из 500, и до рассмотрения дела по сути еще "очень далеко".

"После стадии ознакомления идет вручение обвинительного акта и только тогда — направление в суд. Когда это будет? Пол года, год... Если говорить математически, то это не меньше, чем еще полгода. Но в законном порядке мы не медлим, знакомимся .Это проходит в соответствии с требованиями УПК.

Кроме того, адвокат опроверг упреки бывшего чиновника о якобы угрозах в его сторону, ведь Вербицкий ни разу не заявил о таких фактах официально: в суде или обращением в правоохранительные органы.

"Заместитель генерального прокурора должен знать, что в случае поступления угроз регистрируется уголовное производство, проводится досудебное расследование. Таких фактов нет, не было никакого давления, препятствий. Судьи неоднократно спрашивали прокурора: "скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-либо факты давления на свидетелей, потерпевших, угроз и так далее", — говорит Пушкарь, добавляя, что никаких таких фактов приведено не было.

Также защитник Коломойского возмутился манипуляцией Вербицкого о том, что деньги вкладчиков якобы были утрачены "во время войны", когда они были "нужны защитникам". Кроме того, он подчеркнул, что ни один вкладчик ПриватБанка не пострадал.

"Не понятно, почему лицо, которое руководило или руководило этим расследованием, не вспоминает, что инкриминируемые Коломойскому события — это 2013-й и начало 2014-го года. Если более подробно, то это март 2013-го и февраль 2014- го. О какой войне говорится в словах Вербицкого, не понятно. По поводу потерянных денег вкладчиками банка, о которых он сказал, — ни один вкладчик ПриватБанка не пострадал, это уже доказано и проверено., ни одного факта зафиксировано не было", — возмутился адвокат.

Напомним, 23 октября в Печерском районном суде города Киева продлили сроки содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского по делу о так называемом "подстрекательстве" к покушению на умышленное убийство.