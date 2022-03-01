Жертвы пропаганды: россияне верят Путину и отрицают, что их оккупанты тысячами гибнут в Украине

Тысячи российских оккупантов продолжают погибать в Украине. Многие родственники солдат даже не знают, куда и зачем их отправил Владимир Путин. Российские матери ошибочно считают, что их сыновья участвуют в так называемой военной операции и скоро вернутся домой.

OBOZREVATEL попытался связаться с некоторыми россиянами, чтобы рассказать им правду и сообщить о гибели солдат. Некоторые нас тут же блокировали, другие же, став жертвами пропаганды, продолжали уверять, что войска РФ пришли спасать украинцев.

Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Уже весь мир облетели фото и видео с погибшими и пленными россиянами, которые осмелились пересечь границу нашего государства. Россияне, которые сдались в плен украинским военнослужащим, звонят домой своим родным и близким, чтобы рассказать, что на самом деле происходит в Украине. Они жалуются, что якобы ничего не подозревали и говорят, что их подставили командиры.

Видео дня

Офицер Дмитрий Федулов – один из погибших в Украине российских оккупантов. Он был родом из города Коломны Московской области, об этом стало известно из соцсетей, где опубликовали документы 36-летнего солдата.

Он дважды был женат, у него дома остались двое сыновей и мама. Месяц назад, 29 января, Федулов отпраздновал день рождения, а 24 февраля в составе оккупационных войск РФ отправился в Украину. И спустя несколько дней встретил свою смерть на украинской земле.

Мы сообщили о его смерти матери, сестре и теще, но нас тут же заблокировали. Знали ли уже об этом родственники Федулова, неизвестно. Также мы написали его друзьям, чтобы попытались забрать тело и похоронить, раз уж российская власть безразлична к гибели своих солдат. Но ответа не последовало.

Разумеется, Путин не желает, чтобы россияне узнали, какие на самом деле он несет потери после вторжения в Украину. Следует понимать, что ему попросту стыдно везти в РФ тысячи тел в пакетах. Но при этому вряд ли он сочувствует близким солдат, которых отправил на смерть в нашу страну.

Путин отправил на смерть не только опытных военных, но и совсем еще молодых ребят. Все они чьи-то дети, но погибают бесславно – как оккупанты. Один из них 19-летний рядовой Даниил Евдоков из Волгоградской области.

Его друг Даниил Насонов откликнулся на наше сообщение и поинтересовался, как можно убедиться, что погиб именно Даниил Евдоков. Вскоре нам написал еще один товарищ погибшего – Павел Овечкин. Он начал расспрашивать, откуда мы знаем подробности о его друге.

"У вас в Украине откуда могут быть такие списки? Откуда вы знаете кто погиб? У вас есть данные жетонов? Потому что, как мне известно, все, кто ездит в горячие точки, сдают все вплоть до военного билета", – уверял Овечкин.

Правда, как оказалось, Овечкин – обычная жертва российской пропаганды. Он начал утверждать, что мы пишем "пургу" и продолжал заявлять о том, что в Украине не война, а "операция".

"Ваш многоуважаемый президент Зеленский вам приказал заставлять людей России пойти против президента России", – сделал неожиданное и, чего уж там, неадекватное заявление Павел. Он, как и другие обезумевшие россияне, выдал: "Россия защищает вас от войны, которая длится у вас восемь лет".

"У вас нацисты и бандеровцы, которые издеваются над пленными и выкладывают в сеть. И хотите сказать, что это в очередной раз Россия?" – говорит парень. Таких как Павел – десятки миллионов. Россияне до сих пор не понимают, что своим молчанием и нежеланием осознать правду фактически становятся соучастниками Путина, которого весь цивилизованный мир признал главным военным преступником нынешнего века.

Напомним: с начала вторжения РФ на украинскую территорию, 24 февраля, и до сегодняшнего дня, 1 марта, российские оккупанты потеряли в живой силе более 5,7 тыс. человек, а еще понесли многочисленные потери техники. Официально Россия лишь на четвертый день войны признала, что несет потери. Правда, врет, что они якобы небольшие.

Россияне также врут, что не стреляют по мирному населению. Оккупанты все активнее начинают бить по жилым домам, школам и садикам. Гибнут сотни простых украинцев, в том числе дети.