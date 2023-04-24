'Это не коррупция': юриста возмутило дело против экс-замминистра обороны Шаповалова

Юрист Андрей Вигиринский считает, что размер залога в 400 млн гривен для бывшего заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, учитывая то, что им не было причинено ущерба государству, можно объяснить только желанием ответить на запрос общественного мнения. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала APASOV.

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"Я читал решение суда по избранию меры пресечения – дело без ущерба (государству – ред.)", - отметил эксперт.

По его мнению, в такой ситуации назначенный залог в 400 млн гривен является несправедливым в отношении человека.

"К сожалению, наше общественное мнение настолько любит скандалы, зраду, и не хочет вникать… У нас в период "яичного скандала" Резникова залетало просто все в коррупцию. Его зама Шаповалова тоже лепили как коррупционера… А ущерб в чем? Собственно, ущерба нет", - сказал юрист.

Тем не менее, Шаповалова продолжают держать под стражей, но общество, по словам Вигиринского, в деталях дела разбираться не станет. В результате, по мнению юриста, у людей складывается превратное впечатление о сплошной коррупции.

"То, как власти рефлексируют на коррупционный скандал: "Вот тут посадили, тут посадили, и всех победили", - у людей останется мнение, что коррупция была везде. Хотя это не коррупция по существу!", - отметил эксперт.

Напомним, Вячеслав Шаповалов подал в отставку с поста заместителя министра обороны на фоне так называемого "яичного скандала". Но в предъявленном ему подозрении, как рассказал недавно защитник Шаповалова, юрист Сергей Митюрин, ничего не сказано о закупках продуктов питания по завышенным ценам. Вместо этого его обвиняют в "препятствовании деятельности ЗСУ".

Это препятствование, по мнению следствия, выразилось в том, что для обеспечения нужд ЗСУ в первые дни полномасштабного вторжения были заключены 9 контрактов на поставки бронежилетов, касок и другой амуниции. Часть из них оказались некачественными. Шаповалова обвиняют в невключении в договора пункта о соответствии продукции украинским стандартам качества.

Однако, по словам адвоката, эти контракты Шаповалов даже не подписывал, этим занимался отдельный Департамент закупок. А сами контракты были заключены с поставщиками из стран НАТО, которые уже имели собственные сертификаты качества. Все некачественные экземпляры были изъяты и на фронт не попали, а поставщики компенсируют их новыми товарами или деньгами.