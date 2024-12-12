Это была операция ГУР: появились новые данные о ликвидации российского конструктора, который занимался модернизацией ракет

Ликвидация заместителя генерального конструктора, руководителя отдела программного обеспечения конструкторского бюро "Марс" Михаила Шатского могла быть операцией Главного управления разведки Минобороны Украины. Преступник занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня Х-69.

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Шатского застрелили в Кузьминском лесопарке вблизи Котельников Московской области. Об этом OBOZ.UA сообщили проинформированные источники в Силах обороны Украины.

Как отмечают источники в Силах обороны, к уничтожению Шатского может быть причастно Главное управление разведки Минобороны Украины.

Шатский был руководителем отдела функционального программного обеспечения российского федерального государственного унитарного предприятия опытно-конструкторского бюро "Марс", которое является дочерним предприятием российского государственного холдинга по атомной энергии "Росатом".

Ликвидированный преступник занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня Х-69, а его коллеги считали уничтоженного конструктора главным идеологом внедрения искусственного интеллекта в БпЛА и в другие летательные и космические российские аппараты.

"Напоминаем, что каждое лицо, так или иначе причастное к развитию российского ВПК и таким образом поддерживающее российскую агрессию против Украины, является законной целью для Сил обороны", – отметил собеседник в СОУ.

Напомним, в результате ракетной атаки по военному аэродрому в Таганроге Ростовской области в ночь на 11 декабря были ранены десятки российских оккупантов. Еще один захватчик был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в Москве возле одного из жилых комплексов взорвался автомобиль. Владельца авто госпитализировали с травматической ампутацией ног, у его спутницы – серьезные травмы лица. Позже стало известно, что вследствие взрыва пострадал Андрей Торгашов, офицер штаб-квартиры ГРУ.

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