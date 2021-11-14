Есть угроза для Украины: Данилов сказал, сколько 'беженцев' насчитали на белорусско-польской границе

На сегодня количество беженцев на территории белорусско-польской границе составляет около 16 тысяч человек, что создает реальную угрозу не только стран ЕС, но и для Украины. Это очередная спецоперация со стороны России, которая продолжает вести агрессивную политику по отношению к нашей стране и ее западным партнерам.

Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он указал, что Украина готовится предпринимать все необходимые меры для защиты собственных границ от дестабилизации.

"Уже восьмой год продолжается военная агрессия со стороны России и то, что происходит сейчас на белорусско-польской границе невозможно назвать гуманитарным кризисом. Это очередная спецоперация РФ, чтобы расшатать ситуацию в самой Европе и на наших границах. Это может всерьез затронуть наши национальные интересы, потому мы будем готовы ко всем способам реагирования", – заметил Данилов.

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Отметим, что ситуация на границе Беларуси с Польшей действительно носит угрожающий масштаб, особенно учитывая регулярные провокации со стороны нелегальных мигрантов. Польские пограничные войска приведены в полную боевую готовность, не удалось миновать и жертв с начала миграционного кризиса.

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