'Если бы я жил в Виннице, значит был бы Петя': подозреваемый в убийстве Парубия признался, что его жертвой мог стать Порошенко. Видео

Подозреваемый в убийстве народного депутата и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия 52-летний львовянин Михаил Сцельников признался, что его жертвой мог бы стать другой украинский политик. Вероятно он имел в виду пятого президента Украины, главу партии Европейская солидарность Петра Порошенко.

Об этом мужчина рассказал во время общения с журналистами в судебном зале. В то же время конкретной фамилии он не назвал.

Подробности

На вопрос, почему он произвел выстрел именно в Парубия, Сцельников ответил, что сделал это только потому, что тот "был рядом".

"Если был бы Петя, значит, был бы Петя. Если бы я жил в Виннице, то был бы Петя", – подчеркнул мужчина.

Журналисты также поинтересовались, жил ли подозреваемый по соседству с Парубием, на что мужчина ничего не ответил, а потом заявил, что больше не желает говорить.

"Все я больше не хочу разговаривать, извините, пожалуйста", – сказал Сцельников.

Что предшествовало

Андрей Парубий был убит 30 августа во Львове. Убийца был одет как курьер и передвигался на электровелосипеде, в городе объявили план "Сирена" для его задержания.

Около полуночи 1сентября состоялось задержание предполагаемого убийцы парламентария Андрея Парубия. Сообщалось, что преступник тщательно готовился к нападению и не имел постоянного места работы.

Мужчина использовал три разных автомобиля для преследования жертвы. После убийства он временно скрывался в Винниках. Задержанный пошел на сотрудничество с российскими спецслужбами, потому что разыскивал своего сына-военного, который пропал без вести на войне.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этим статьям – лишение свободы на срок до 15 лет.

Во вторник, 2 сентября, в Галицком районном суде Львова состоялось заседание по избранию меры пресечения подозреваемому. Его отправили под стражу на 60 дней без права внесения залога. Мужчина сказал, что убил Парубия и таким образом лично отомстил украинской власти. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове во вторник, 2 сентября, состоялось прощание с Андреем Парубием. Провести политика в последний путь пришли родные, коллеги, однопартийцы, друзья и горожане. Его похоронят на Лычаковском кладбище.

