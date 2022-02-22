Без отца остались трое девочек. На Донбассе убили разведчика из Киева: подробности и фото

Один из защитников Украины, который погиб на Донбассе 19 февраля, – капитан 30-й ОМБр, разведчик Антон Сидоров. Во время вражеского обстрела в районе Светлодарской дуги он получил тяжелые ранения. Дома у мужчины остались мама, жена и три маленькие дочери.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Певица и заслуженная артистка Украины Светлана Билоножко была знакома с погибшим капитаном Антоном Сидоровым. Мужчина и его друг Денис Париж выступали на ее авторском концерте во Дворце "Украина" еще в начале войны на Донбассе.

"Когда в 2015 году мы готовили наш концерт "Мелодия сердец", то я обратилась к волонтерам из военного госпиталя. Спросила, нет ли у них знакомых военных, которые поют. И они сразу посоветовали Антона и его друга Дениса. Так мы с ними познакомились", – говорит Светлана.

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На концерте Антон с другом исполнили свою песню "Спите, братья мои". Зал тогда стоял и плакал.

После этого супруги Билоножко поддерживали связь с Антоном. "Это был удивительный парень. Я услышала о его гибели из выступления Зеленского на Мюнхенской конференции. Я даже не сразу поняла, подумала, что мне послышалось. Пошла к мужу переспросила. Оказалось, что действительно погиб Антон. Мы весь вечер проплакали, не могли успокоиться", – говорит Светлана.

Она вспоминает, что когда Антон был дома в Киеве между ротациями, то его сбила машина, боец получил серьезные травмы. Тогда его сначала отправили в частную клинику, но потом они организовали его перевод в военный госпиталь.

"Там лучшие врачи, они его буквально собрали. Помню, я сидела у него в палате, еще была его супруга Наташа. Говорю ему: "Антон, ну может хватит уже воевать, давай домой". А он говорит: "Не могу. Мне ребята снятся. Я еще немного там побуду, повоюю и вернусь". И он выздоровел и снова поехал на Донбасс, к своим ребятам", – вспоминает артистка.

Дома у Антона осталась супруга и трое дочерей, младшей еще нет и годика. Мужчина мечтал после того, как закончит службу, заняться научной работой. А для души – петь и сочинять музыку.

"Он планировал жить, хотел петь и выступать. Я еще ему говорила, что, смотри, мол, у нас, артистов, год за три идет. Публика любит молодых и красивых, нужно еще успеть. Мы смеялись. Он был такой благородный, такой вежливый и толерантный. В нем был такой мужской шарм. Мы никогда не простим тем, кто убивает наших лучших ребят, никогда…" – говорит Билоножко.

Во Дворце "Украина" Антон пел вместе с побратимом Денисом Парижем. Песня "Спите, братья мои" посвящена погибшему в 2014 году другу Ване Лесникову. Антон и Денис познакомились еще в начале 2014 года.

"Оба тогда рвались на фронт. И так получилось, что два наших разведбатальона соединили и он стал нашим командиром. Мы сначала еще были недовольны: зачем нам чей-то командир, у нас свой есть. Но потом мы с Антоном были в секрете, и чтобы не заснуть, шепотом разговаривали. Я поразился, какой он всесторонне развитый человек. Мы говорили с ним о религии, спорте, музыке, науке. Да обо всем", – вспоминает Денис.

Оказалось, что Антон родился в России, в Ростовской области. Но еще в детстве семья переехала сначала на восток Украины, а потом в Киеве. Сейчас отец Антона в США, а мама – в украинской столице.

Кроме военной академии Антон закончил вуз в Киеве – Национальный университет биоресурсов и природопользования.

"Мы недавно с ним разговаривали и я впервые услышал от него, что он хочет домой. У него появился шанс учиться в аспирантуре и он собирался дома два года писать кандидатскую диссертацию. И еще мы создали с ним музыкальную группу "Свои". Он уговорил меня в Вышгороде под Киевом дать концерт. У меня коленки тряслись тогда, а он говорит, что соберем денег для ребят и отвезем на фронт. Мы собрали 40 тыс. грн для них, и еще местный депутат помог с топливом. Только из-за войны все не было времени собраться вместе и записать. У нас материала уже на два альбома. Я написал песню про него, называется "ПМШ по разведке". Оставил полкуплета, чтобы он его сам написал, но он так и не успел", – рассказывает друг.

Похоронят Антона Сидорова 22 февраля в Киеве на Лукьяновском военном кладбище.