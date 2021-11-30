Ермак дал показания в ГБР по делу "вагнеровцев": не считаю нужным делать из этого шоу

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Государственном бюро расследований дал показания по делу "вагнеровцев". Он высказал надежду на скорое установление истины следствием.

О походе в ГБР утром 30 ноября чиновник сообщил в своем Facebook. Он отметил, что не считает нужным делать из этого шоу, поэтому "камеры не звал". При этом, по словам Ермака, он сообщил следователям всю известную ему информацию.

Руководитель ОП отметил необходимость как можно скорее расставить по этому делу "все точки над "і"".

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При этом, на заседании 30 ноября Верховная Рада приняла в целом проект постановления №6324 о промежуточном отчете ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины. Нардеп от "СН" Марьяна Безуглая, которая представляла отчет, отметила, что Комиссия пригласила и заслушала всех, кто мог иметь доступ к информации о работе спецслужб.

Безуглая заверила, что ВСК получила "беспрецедентный для украинского парламента доступ к секретной информации" и впервые в истории страны подробно рассмотрела разведчиков.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак отказались прийти в эфир Общественного телевидения по теме "вагнеровцев". Ранее они также проигнорировали эфир по теме "вагнеровцев" в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканалах "Украина" и "Украина24".

Депутат от "Слуги народа", представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил, что полноценные выводы о спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнера" будут известны после завершения официального расследования, которое продолжается по трем направлениям. Однако уже сегодня известно, что "госизмены со стороны высшего руководства страны не было".

В свою очередь расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что власти Украины совершили "политическое преступление", скрывая данные, собранные в рамках спецоперации по "вагнеровцам". По его словам, действительно есть практика не признавать секретные операции, завершившиеся провалом. Однако в данном случае, речь идет о накопленном массиве информации, которая была необходима не только Украине, но и другим странам.

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