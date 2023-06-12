'Энергоатом' потратит 270 млн на турецкие электробусы вместо приобретения более дешевых украинских

Обособленное подразделение "Атомпроектинжиниринг" НАЭК "Энергоатом" по результатам проведенного тендера подписало договор с официальным дилером турецкой компании Temsa – ООО "Авто-Регион" – на поставку 10 электроавтобусов и пяти зарядных станций к ним на общую сумму 269,6 млн грн ( с НДС).

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По данным в системе Prozorro, соответствующее соглашение было заключено 9 июня, сообщает "Бизнес Цензор" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его условиям, 10 электроавтобусов АR-Temsa Avenue Electron должны быть переданы заказчику до 30 апреля 2024, а пять зарядных станций ускоренного типа Vestel на 11,8 млн грн (с НДС) – до 30 ноября этого года.

Техника должна была быть поставлена в Вараш, где расположена Ровенская АЭС.

Как сообщалось, это уже третья попытка "Энергоавтома" закупить электробусы именно турецкого производства - первые два тендера, в которых также принимали участие львовское ООО "Завод "ЭлектронМаш" и "Авто-Регион" были признаны несостоявшимися.

При этом "ЭлектронМаш" на последнем тендере предлагал автобусы собственного производства с уровнем локализации собственного производства "Электрон" (уровень локализации свыше 40%) и польские зарядные станции Enika за 174 млн грн (без НДС), тогда как "Авто-Регион" предложил электробусы Temsa (с локализацией 15,98%) и зарядные станции Vestel почти за 234,5 млн. грн. (без НДС).

Заказчик неоднократно отвергал предложения "ЭлектронМаша", однако компания неоднократно успешно оспаривала свое отклонение. В последнем тендере, несмотря на частично удовлетворенные Антимонопольным комитетом жалобы на дискриминационные условия, заявку украинского производителя также отклонили.

"ЭлектронМаш" указывал, что технические характеристики предмета закупки выписаны заказчиком под одного производителя, и единственным участником в этом случае может быть только "Авто-Регион".

ООО "Авто-Регион" зарегистрировано в Киеве в 2004 году, основная специализация – торговля автомобилями и легковыми транспортными средствами. Компания на 100% принадлежит ее директору Дмитрию Гайдамаху.

В 2022 году доход компании составил 656,3 млн грн, чистая прибыль – 41,3 млн грн.