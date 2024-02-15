Ему навсегда будет 29: в Кировоградской области во время ликвидации пожара погиб молодой спасатель. Фото

В четверг, 15 февраля, в Кировоградской области во время ликвидации масштабного пожара погиб спасатель Виктор Диденко. Ему было всего 29 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Отмечается, что пожар произошел на одном из местных предприятий в Александрийском районе.

"Это утро началось с трагического инцидента. В Александрийском районе Кировоградской области, пытаясь ликвидировать масштабный пожар, погиб начальник караула 17-й пожарно-спасательной части города Светловодск Виктор Диденко", – написали в ведомстве.

Как позже сообщили спасатели, пожар возник около четырех утра в пгт Власовка. По неизвестным причинам на предприятии загорелась кровля и оборудование цеха. Пожар распространился на площадь 750 кв.

В 16:14 15 февраля возгорание было ликвидировано совместными усилиями спасателей и пожарных местной пожарной команды пгт Власовка. Причина пожара и обстоятельства гибели спасателя выясняются специалистами.

В ГСЧС подчеркнули, что это "болезненная потеря для всей спасательной семьи" и выразила искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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