Экс-послужащие СБУ не причастны к передаче тайной информации российским агрессорам в начале войны – BBC

Согласно информации, полученной журналистами от Государственного бюро расследований, бывшее руководство Службы безопасности Украины не фигурирует по делам о государственной измене, приведшей к быстрой оккупации российскими войсками Херсонской области и ЧАЭС.

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Соответствующие комментарии ДБР относительно возможных уголовных производств против экс-председателя ГУ СБУ в Крыму Олега Кулинича и бывшего руководителя Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова опубликовало издание "ВВС Украина".

"На сегодняшний день бывший начальник ГУ СБУ в Автономной Республике Крым Кулинич А.М. не фигурирует в уголовном производстве…, в котором исследуются обстоятельства ненадлежащей обороны Херсонской области, что привело к быстрой оккупации этой территории российскими войсками", – говорится в ответе Госбюро расследований на журналистский запрос.

Так же следственные действия не производятся и в отношении экс-генерала Андрея Наумова, которого в начале войны назвали предателем. Как подчеркивает адвокат Кулинича, единственным доказательством в потенциальном деле является запись телефонного разговора якобы с экс-регионалом и беглецом в Россию Владимиром Сивковичем, причем есть только запись, и адвокаты говорят, что она сфальсифицирована.

Возможную причастность руководства Крымского главка и ВБ СБУ к действиям, позже позволившим российским войскам быстро оккупировать Херсонскую область и взять под контроль ЧАЭС, еще до начала полномасштабного вторжения начал изучать нынешний глава СБУ Василий Малюк. По его словам, в рамках внутреннего расследования были получены доказательства контактов некоторых руководителей Службы безопасности с российской агентурной сетью, в частности, запись разговора Кулинича с бывшим соратником Януковича Владимиром Сивковичем.

В то же время адвокаты Кулинича убеждены, что происхождение этой записи до сих пор неизвестно, а сам он имеет признаки подделки. Кроме того, никаких других доказательств возможной госизмены следователи так и не нашли.

Следователями Главного управления Государственного бюро расследований не осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, в котором Наумову А.А. сообщено о подозрении в государственной измене", – приводит ВВС комментарий ДБР.