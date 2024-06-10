Экснардеп от БПП Сольвар мобилизовался в ВСУ: его дело слушают в ВАКС

Бывший народный депутат от БПП Руслан Сольвар, подозреваемый в незаконном получении 360 тысяч гривен компенсации за номер в гостинице, мобилизовался в ВСУ. Для выяснения дополнительных деталей по мобилизации обвиняемого суд еще раз отложил рассмотрение дела.

Об этом сообщила общественная организация Transparency International Ukraine в своем Telegram-кагале. Дело Сольвара рассматривает Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

Адвокат на заседании суда заявлял, что Сольвару вручили повестку на улице сразу после того, как он вышел из больницы. Поскольку подозреваемый является лейтенантом запаса, его сразу отправили на фронт.

В Transparency International Ukraine напомнили, что многие заседания по делу Сольвара переносили по его болезни, а 24 мая заседание отложили из-за его госпитализации.

На этот раз рассмотрение ходатайства было отложено, чтобы выяснить подробности мобилизации экснардепа.

"До приговора по его делу оставалось только последнее слово обвиняемого", - отметили в организации.

Руслан Сольвар обвиняется в том, что он незаконно получал деньги из бюджета для оплаты проживания в столичной гостинице. Такая компенсация предусмотрена, если у народного депутата нет собственного жилья в столице. Однако Сольвар скрыл, что получил квартиру в Киеве по наследству, и за период с 2017 по 2018 год получил 360 тысяч гривен компенсации.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2023 года Верховный суд отменил приговор Руслану Сольвару, который должен был провести три года за решеткой. Его дело было отправлено на новое рассмотрение в апелляцию ВАКС.

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