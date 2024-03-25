Экснардеп направил в НАБУ заявление о совершении преступления главой Центрэнерго Андреем Готой

Экснардеп Игорь Мосийчук направил в НАБУ заявление о совершении преступления главой правления Центрэнерго Андреем Готой. Кроме заявления в НАБУ, готовится обращение к странам-партнерам, членам ЕС.

Об этом сообщил сам Мосийчук в своем Telegram-канале.

"Как и обещал направил сегодня в НАБУ заявление о совершении преступления участниками ОПГ, которое контролирует и обворовывает по коррупционным схематозам ПАО "Центрэнерго" (контрольный пакет принадлежит государству), а именно Дмитрием Левинцем, Андреем Венгриным, Андреем Готой…

Эта банда реальных мародеров должна понести неотвратимое наказание, чтобы ни один подлец даже думать не мог обворовывать государство во время войны!

Сейчас, кроме заявления в НАБУ, готовим обращение к странам партнеров, членам ЕС в котором проинформируем их правоохранительные органы о вышеупомянутом коррупционном схематозе и выводе средств, полученных преступным путем за границу для дальнейшей легализации", – пишет Мосийчук.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что подотчетное Фонду госимущества предприятие "Центрэнерго" получило полмиллиарда гривен убытков в результате схемы, с участием председателя правления "Центрэнерго" Готы и Андрея Венгрина.

"Суть схемы такова: "Шахта 1-3 Новогродовская", которая принадлежит ставленникам Януковича, добывает уголь, который отгружают на обогатительные фабрики, контролируемые Венгрином. Однако, уголь на этих фабриках не обогащается, а отгружается на ТЭЦ "Центрэнерго", в результате 50% угля – это рядовка, а уголь с золой 23% принимается как кондиционный уголь.

В результате государственная "Центрэнерго" получает уголь низкого качества, что приводит к износу и выходу из строя дорогостоящего оборудования, но при этом платит и обогатительным фабрикам Венгрина", - сообщалось в СМИ.