Экс-голове 'Укрзалізниці' Кравцову сообщили о подозрении: разоблачена организованная группа

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении экспредседателю "Укрзалізниці" Евгению Кравцову по делу о незаконном завладении более 11 млн грн средств компании. Также подозрение выдвинуто эксчленам правления компании Александру Скрипинскому и Станиславу Лесникову.

Об этом сообщила международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International Ukraine, а детали раскрыл журналист Олег Новиков в своем Telegram-канале.

Подозрение вручено также четырем действующим или бывшим чиновникам в региональных филиалах УЗ "Юго-Западная железная дорога" и "Приднестровская железная дорога": Николаю Кужавскому, Дмитрию Коперу, Сергею Гавриленко и Алексею Шарию.

О том, что НАБУ и САП разоблачили организованную группу лиц на завладении 11,4 миллиона гривен АО "Укрзалізниця", 26 февраля официально сообщило Национальное антикоррупционное бюро. По информации Новикова, группу возглавлял Станислав Лесников.

По данным следствия, в 2018 году Лесников решил установить контроль над товарно-денежными потоками УЗ. Для этого он обратился к своим давним знакомым из представителей правительства и за их содействием добился назначения членов группы на руководящие должности в УЗ.

Таким образом, в 2018-2021 годах должностные лица УЗ по выполнению указаний лидера группы обеспечили победу подконтрольной ему компании ООО "Аналит-Технострой" в тендере на закупку пневмоинструмента. Она в дальнейшем поставила филиалам УЗ продукцию по завышенной стоимости. Размер переплаты составил 11,4 млн грн, которыми организованная группа завладела и распорядилась по собственному усмотрению.

Продукцию поставили филиалам УЗ по завышенной стоимости, а размер переплаты составил 11,4 млн. грн.

Всего по делу сообщили о подозрении 9 лицам: двум руководителям организованной группы, шести должностным лицам АО "Укрзализныця", бенефициару ООО.

Как сообщал OBOZ.UA, НАБУ и САП разоблачили чиновников Харьковской ОВА на хищении 15,2 млн грн при закупке гуманитарной помощи. Среди подозреваемых руководитель аппарата Харьковской ОВА Виктория Белявцева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!