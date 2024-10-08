Экс-заместитель генпрокурора Вербицкий, незаконно разбогатевший на 29 млн грн, уволился из органов прокуратуры

Дмитрий Вербицкий, занимавший должность заместителя генерального прокурора Украины, уволился из органов прокуратуры. Это произошло после завершения служебного расследования, которое выявило возможные факты его незаконного обогащения.

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Об этом генеральный прокурор Андрей Костин рассказал в интервью украинским СМИ. 8 октября 2024 года Дмитрий Вербицкий подал заявление об увольнении, которое подписал Костин.

Он уточнил, что материалы служебного расследования были переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"О служебном расследовании, которое было начато, оно завершено. И все материалы, как выводы, так и все материалы служебного расследования, были направлены НАБУ, согласно запросу детектива, который расследует вероятное незаконное обогащение Вербицкого", – сказал генпрокурор.

Ранее стало известно, что бывший заместитель генерального прокурора Украины разоблачен в незаконном обогащении почти на 29 млн грн. Люксовые авто и недвижимость экс-госслужащий оформлял на других людей, чтобы скрыть нелегальные доходы. Вероятно, речь идет о недавно уволенном после коррупционного скандала Дмитрии Вербицком.

Вербицкий еще до своего увольнения стал фигурантом сразу двух журналистских расследований о незаконном обогащении. Так, в начале июня в СМИ сообщалось, что заместитель генпрокурора оказался фактическим владельцем дома в элитном поселке под Киевом.

Расследователи выяснили, что формально Вербицкий снимает жилье. Сам особняк купил его племянник по цене в шесть раз меньше рыночной стоимости, что может свидетельствовать об "оптимизации налогов".

Также журналисты нашли вероятную девушку Вербицкого – Кристину Ильницкую. В мае 2024-го она приобрела коттедж рыночной стоимостью 48 млн грн у КМ "Коник" в Киеве недалеко от дома, который оформили на племянника Вербицкого. А за несколько месяцев до этого она стала владелицей Porsche Macan T 2023 г. в. стоимостью $100 тыс.

После этого заместителем генпрокурора заинтересовалось НАБУ. А 1 июля приказ об увольнении Вербицкого подписал генпрокурор Андрей Костин.

При этом сообщалось, что экс-замгенпрокурора сам выразил желание покинуть пост. "Генеральный прокурор 01.07.2024 подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого", – заявляли в Офисе генпрокурора.

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