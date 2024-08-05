Экс совладелец ПриватБанка Боголюбов скрыл от Лондонского суда очередной актив

Как сообщалось ранее, Высокий суд Лондона ужесточил действующий во всем мире приказ о замораживании активов эксвладельцев украинского государственного ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Кроме, ареста активов, судом также установлено ограничение расходов ответчиков суммой 20 000 фунтов стерлингов в неделю.

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Приказ о замораживании активов предусматривает раскрытие ответчиками информации о владении активами на территории любой страны. Источники подтверждают тот факт, что господин Боголюбов Г.Б. не предоставил Высокому суду Лондона исчерпывающую информацию о собственных активах, не указав украинскую компанию ООО БПК ПРИВАТ-ИНВЕСТОР, бенефициаром которой он является. Следует отметить, что введение в заблуждение английского суда (предоставление ложных показаний) является тяжким преступлением в Великобритании и может быть наказано сроком до 7 лет.

Фактически, физическое лицо Боголюбов избавился от доли в компании в 2019 году, но продолжает владеть долей ООО через другие компании-совладельцы, где Боголюбов является соучредителем. Следовательно, олигарху принадлежат 20% ООО "ВИСТ ЛТД", 19,6% ООО "СЕНТОЗА ЛТД" и 19,6% компании ООО "СОЛМ ЛТД" - все вышеназванные ООО-ки являются соучредителями скрытой от лондонского суда ООО БПК ПРИВАТ-ИНВЕСТОР

Следует отметить, что введение в заблуждение английского суда (предоставление ложных показаний) является тяжким преступлением в Великобритании и может быть наказано сроком до 7 лет.