Экс-разведчик Червинский требовал 100$ тыс. за решение вопроса по таможне. Видео

Бывший разведчик Роман Червинский требовал 100 тыс. долларов у бизнесмена за решение вопроса с грузом контрабандных сигарет на одесской таможне. Запись, снятую скрытой камерой, на которой группа людей обсуждает коррупционную схему, опубликовал политический эксперт Андрей Мыселюк.

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"На видео – эксразведчик Роман Червинский требует 100 тысяч долларов за решение вопросов по контрабанде. Это именно тот человек, который является главным героем неудачной попытки захвата российского самолета, приведшей к обстрелу аэродрома "Канатово", гибели и ранению военных в прошлом году", – указывает эксперт.

Также из видео ясно, что "главным коррупционным фигурантом выступает именно Червинский: он и сообщники рассказывают, как будут договариваться в суде и курировать прохождение груза.

Ссылаясь на свои источники, эксперт отмечает, что Червинский даже выдавал себя за чиновника налоговой, который способен решить любую проблему.

"Видео, мягко говоря, несколько диссонирует с образом честного патриота. Да и вообще запись разговоров, где действующий в то время разведчик пытается раскрутить "коммерса" на 100 тысяч долларов, вызывает много вопросов к персоне Червинского и тому, что он сегодня говорит. Человек, которого некоторые пытаются наделить безоговорочным авторитетом, оказался обычным взяточником-решающим в погонах?" – заключает эксперт.

Напомним, в апреле СБУ задержала Червинского и сообщила о подозрении за превышение служебных полномочий в ходе провальной и никем не согласованной "спецоперации" по угону российского самолета.

В результате действий Червинского в июле 2022 года россия обстреляла ракетами аэродром "Канатово" в Кировоградской области – были убиты командир части, ранены еще 17 военных, уничтожены 2 самолета-истребителя.

"Наводчиками" фактически выступили те, кто планировал "спецоперацию". Перед задержанием Червинский 8 месяцев скрывался от следствия, ударился в бега, но был задержан. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-разведчику Роману Червинскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

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