Экс-настоятелю Лавры 'Паше Мерседесу' снова продлили меру пресечения

Столичный суд продлил меру пресечения экснастоятелю Киево-Печерской Лавры Петру Лебедю. Его подозревают в оправдании вооруженной агрессии России против Украины и разжигании межрелигиозной розни.

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Об этом украинским СМИ сообщил его адвокат Никита Чекман. До 21 октября подозреваемый митрополит должен находиться в своем доме в селе Вороньков Бориспольского района Киевской области.

"У митрополита Павла мера пресечения - залог с возложением определенных обязанностей. Вчера обязанности были продлены еще на два месяца", – проинформировал он.

Следующее заседание по делу предварительно должно состояться 30 сентября 2024 года. Чекман отметил, что его подзащитный находится на стационарном лечении в одной из больниц Киева в связи с резким ухудшением самочувствия.

"Обвиняемый до сих пор обязан не отлучаться с места своего проживания без решения суда, кроме неотложных случаев, связанных с опасностью для его жизни и здоровья. Кроме того, он должен воздержаться от общения с потерпевшими и свидетелями в уголовном производстве. Сдать загранпаспорт", – говорится в постановлении судьи.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ сообщила митрополиту УПЦ МП Павлу о подозрении по ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что 14 августа Павла срочно госпитализировали в кардиологию одной из больниц Киева и экстренно прооперировали. Врачи поставили ему диагноз "острый инфаркт миокарда".

Ранее сообщалось, что итальянская газета Corriere della Sera выпустила статью о священниках УПЦ МП, являющихся агентами страны-агрессора РФ в рясах. В этом материале журналисты топроллили наместника Киево-Печерской лавры. Они окрестили митрополита Павла (Лебедя) Padre Mercedes.

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