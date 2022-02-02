Экс-нардепу Семенченко продлили содержание под стражей: что известно

В среду, 2 февраля, Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко. Он пробует в СИЗО еще как минимум два месяца.

О соответствующем решении суда сообщили на странице Семенченко в Facebook. Также там указали, что заседание состоялось якобы с грубым нарушением.

На странице в защиту экс-нардепа говорится, что суд не учел, что ходатайство о продлении меры пресечения должно быть подано за 5 дней до завершения меры пресечения, но такое ходатайство было вручено обвиняемому позднее этого срока.

Как писал OBOZREVATEL,следствие установило, что Семенченко, а также "агент НАБУ" Евгений Шевченко создали частную военную компанию.

Видео дня

Кроме того, они предварительно являются возможными организаторами и участниками схемы контрабанды военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации. Детали продавали украинским госпредприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

СБУ обнародовала доказательства по делу о незаконных поставках военных товаров из РФ. Посмотреть их можно по ссылке.

В настоящее время Семенченко, в частности, инкриминируют совершение правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины.