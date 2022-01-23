Экс-командующий ВМС Германии попал в базу 'Миротворца' из-за скандального заявления об Украине

Уволенного с должности главного командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха внесли в базу центра "Миротворец". Вице-адмирал, назвавший временно оккупированный Россией Крымский полуостров "потерянным" для Украины, попал туда за участие в попытках "легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками".

А также за участие в актах гуманитарной агрессии против украинского государства. Данные о 57-летнем немецком военном деятеле появились на сайте центра после новостей о том, что он подал в отставку (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В "Миротворце" обратились в правоохранительные органы с просьбой рассматривать публикацию информации о Шенбахе и его высказываниях как заявление о совершении им осознанных действий против национальной безопасности Украины.

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Кроме того, как действия против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, других правонарушений.

Напомним: выступая на конференции в Индии, глава ВМС ФРГ выразил убеждение, что "Украина потеряла Крым" и "фактом" остается то, что она "никогда не получит его обратно". Он отметил, что не верит в намерения России захватить другие украинские территории, предполагая, что "Путин оказывает давление, потому что хочет уважения на высоком уровне".

Из-за высказываний вице-адмирала Шенбаха Министерство иностранных дел Украины вызвало "на ковер" посла Германии Анку Фельдгузен.

В Минобороны ФРГ отметили, что не разделяют позицию командующего ВМС в отношении Украины, временно оккупированного Крыма и страны-агрессора РФ. Там подчеркнули, что ему придется объяснить свои слова генеральному инспектору немецких вооруженных сил.

Справка: "Миротворец" – негосударственная организация, созданная в 2014 году. Она исследует признаки преступлений против национальной безопасности Украины, человечества и международного правопорядка. В базе содержатся такие персональные данные тысяч людей, которые, по мнению владельцев, представляют угрозу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

редакция влиятельного немецкого издания Bild призвала правительство уволить Шенбаха с должности командующего ВМС.