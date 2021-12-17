Экс-главу Днепропетровского облсовета подозревают в злоупотреблении властью и угрозе убийством: все подробности

Бывшего главу Днепропетровского областного совета заподозрили в злоупотреблении властью и угрозе убийством своему подчиненному. Ущерб от его противоправной деятельности оценили почти в 10 миллионов гривен.

Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Мужчине уже объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде залога. Сумма составляет 1 миллион 135 тысяч гривен.

Как пишет издание РБК-Украина со ссылкой на собственные источники среди правоохранителей, речь идет про Евгения Удода. Он занимает должность первого заместителя мэра Кривого Рога.

Как отметили в полиции, следствие установило, что мужчина, пребывая на должности главы Днепропетровского облсовета, нарушил процедуру продажи коммунального имущества. Он якобы действовал в интересах частной компании и нанес ущерб более чем на 9,7 млн грн. В частности, вопрос о продаже имущества не выносился на рассмотрение профильной комиссии облсовета. Кроме того, не была соблюдена процедура публикации информации о продаже имущества в СМИ.

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Как говорится, таким образом имущество получила частная компания, при этом получив при покупке скидку.

Также правоохранители установили, что подозреваемый запугивал и принуждал начальника управления к подписанию ложных актов выполненных работ частной компанией. Тогда он занимал должность первого заместителя главы одного из городских советов.

Удоду сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса.

В то же время на сайте горсовета Кривого Рога отметили, что Днепровская прокуратура якобы возобновила старые уголовные производства против Удода. Они, как утверждается, были закрыты из-за отсутствия состава преступления еще в 2017 году.

В горсовете также отметили, что показания против Удода дал заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры Валерий Нетяженко. Он заявил об угрозах пистолетом.

Производство по продаже частной компании ряда объектов коммунальной собственности, как отмечается, было открыто в 2011 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальника одного из таможенных постов Днепропетровской таможни Государственной таможенной службы заподозрили в злоупотреблении своим служебным положением.