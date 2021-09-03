Экс-глава ПриватБанка подал в суд на МВД: требует удалить данные по розыску

Бывший председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет намерен через суд заставить Министерство внутренних дел удалить информацию о его розыске. Речь идет о вкладке "Розыскные учеты МВД" и разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти".

Как сообщила пресс-служба Окружного админсуда Киева, суд принял во внимание данный иск. Он будет рассмотрен в порядке упрощенного искового производства без вызова на слушания участников дела и проведения судебного заседания.

В судебной инстанции уточнили, что к его рассмотрению привлекут третью сторону. Так, в деле появится Национальное антикоррупционное бюро в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика.

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В ОАСК уточнили, что истец требует признать действия МВД в лице Департамента информатизации относительно внесения сведений о его розыске Национальным антикоррупционным бюро в персонально-справочный учет Единой информационной системы МВД противоправными. Он также требует от правоохранительных органов удалить информацию с базы ведомства о его розыске.

Известно, что ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Интерпол заявив о розыске Дубилета, который сейчас находится за рубежом. Его подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн ПриватБанка перед его национализацией в конце 2016 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Апелляционная палата ВАКС отменила назначенный заочный арест бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета.